Partidos EN VIVO HOY 28 de abril del 2026: horarios y programación por TV

Este martes vuelve la acción del fútbol, con una agenda llena de partidazos a nivel internacional. Eso sí, lo que acapara las miradas es la semifinal de Champions League entre el PSG y el Bayern Múnich, de Luis Díaz.
Igualmente, hay buenos compromisos en la Copa Sudamericana con Millonarios, en la Copa Libertadores con Junior y Tolima, y acción en el Sudamericano femenino Sub-17 con nuestra Selección Colombia. Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY martes 28 de abril del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Hora
|Partido
|Competición
|TV / Streaming
|1:45 pm
|Southampton vs Ipswich Town
|Championship
|Disney+ Premium
|2:00 pm
|PSG vs Bayern Múnich
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN
|3:00 pm
|Medellín Femenino vs Once Caldas Femenino
|Liga Femenina Dimayor
|Win Sports TV, YouTube
|3:00 pm
|Argentina vs Bolivia
|Sudamericano Femenino Sub-17
|DGO, DSports 4
|5:00 pm
|Botafogo vs Ind. Petrolero
|Copa Sudamericana
|Disney+ Premium, ESPN 5
|5:00 pm
|Libertad vs Ind. del Valle
|Copa Libertadores
|Disney+ Premium, ESPN
|5:00 pm
|San Lorenzo vs Santos
|Copa Sudamericana
|DGO, DSports, Prime Video
|5:00 pm
|Lanús vs LDU Quito
|Copa Libertadores
|Disney+ Premium, ESPN 2
|6:00 pm
|Colombia vs Chile
|Sudamericano Femenino Sub-17
|Gol Caracol HD2, Ditu y www.golcaracol.com
|7:00 pm
|CD Victoria vs Real España
|Liga Honduras
|—
|7:00 pm
|UCV vs Rosario Central
|Copa Libertadores
|Disney+ Premium, ESPN 2
|7:00 pm
|Barracas Central vs Audax Italiano
|Copa Sudamericana
|Disney+ Premium, ESPN 5
|7:30 pm
|Millonarios vs Sao Paulo
|Copa Sudamericana
|DGO, DSports, Prime Video
|7:30 pm
|Dep. Recoleta vs Dep. Cuenca
|Copa Sudamericana
|DGO, DSports+, Prime Video
|7:30 pm
|Nashville SC vs Tigres UANL
|CONCACAF Champions Cup
|Disney+ Premium
|7:30 pm
|Cruzeiro vs Boca Juniors
|Copa Libertadores
|Disney+ Premium, ESPN 7, Pluto TV
|9:00 pm
|Sporting Cristal vs Junior
|Copa Libertadores
|Disney+ Premium, ESPN
|9:00 pm
|O’Higgins vs Boston River
|Copa Sudamericana
|Disney+ Premium, ESPN 5
|9:00 pm
|Tolima vs Coquimbo Unido
|Copa Libertadores
|Disney+ Premium, ESPN 2