El millonario y famoso dueño de Internacional de Bogotá deliró con gol de Canadá en el Mundial

El Mundial 2026 sigue dejando imágenes que trascienden lo deportivo y una de las más llamativas de la jornada de este viernes tuvo como protagonista a Ryan Reynolds. El reconocido actor canadiense, empresario y uno de los inversionistas más mediáticos del fútbol internacional, estuvo presente en el Toronto Stadium y vivió con intensidad el empate 1-1 entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, por la primera fecha del grupo B.

Desde uno de los palcos del escenario, Reynolds fue captado celebrando con entusiasmo el gol del empate de Canadá, una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios internacionales. El actor, famoso por interpretar a Deadpool y también por su participación en proyectos deportivos, dejó ver que su vínculo con el fútbol va mucho más allá de una inversión empresarial.

Ryan Reynolds celebrating Canadas first goal in this years World Cup to tie the game up! pic.twitter.com/e66DNU87a6 — Coby’s Gambling Corner (@CobyValentine24) June 12, 2026

El compromiso tuvo un contexto especial para los canadienses. Se trató del estreno mundialista de la selección jugando en casa y el ambiente estuvo acompañado por una gran ceremonia inaugural con artistas como Michael Bublé y Alanis Morissette. La expectativa era enorme y entre los asistentes destacados apareció Reynolds, quien siguió cada jugada con evidente emoción.

Sin embargo, el inicio del encuentro no fue sencillo para el conjunto dirigido por Jesse Marsch. Bosnia y Herzegovina golpeó primero con un tanto de Jovo Lukic y silenció momentáneamente el estadio. Canadá reaccionó, tomó el control del balón y generó varias oportunidades, aunque durante buena parte del juego se encontró con dificultades para concretar.



En el partido de Canadá vs Bosnia y Herzegovina quedó en camara el actor y dueño del equipo de fútbol internacional de Bogotá Ryan Reynolds



El actor canadiense está haciendo fuerza por su selección pic.twitter.com/0aCiuyctgW — Luis Aníbal Rincón Arguello. ® 🇨🇴 (@Rincon001A) June 12, 2026

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Cuando parecía que el debut terminaría en derrota apareció Cyle Larin. El delantero ingresó desde el banco y apenas minutos después consiguió el empate que desató la locura en las tribunas. Entre quienes celebraron con más fuerza estuvo Ryan Reynolds, quien fue enfocado mientras levantaba los brazos y festejaba el tanto como un hincha más.

Para Reynolds, acostumbrado a vivir emociones deportivas desde su rol dirigencial en el fútbol, la escena tuvo un significado especial. En los últimos años se convirtió en una figura cercana a este deporte y ahora también aparece relacionado con el proyecto de Internacional de Bogotá, equipo colombiano que surgió tras la transformación institucional de La Equidad.

Ryan Reynolds, actor que personificó héroes como Deadpool y Linterna Verde. Jan Kruger/Getty Images

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El 1-1 dejó a Canadá con sensaciones positivas en el arranque del grupo B. No fue la victoria soñada, pero sí un resultado histórico para una selección que busca aprovechar el impulso de jugar el Mundial en su propio país y que ya tuvo entre sus hinchas más ilustres a Ryan Reynolds, celebrando cada emoción desde la tribuna.