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Gol Caracol  / Tensión en Francia, a pocos días de su debut en el Mundial 2026; "nunca seré así"

Tensión en Francia, a pocos días de su debut en el Mundial 2026; "nunca seré así"

En medio de las críticas por la supuesta actitud de Kylian Mbappé y los permisos que ha recibido, durante el Mundial 2026, se presentó otra polémica en el equipo 'galo'.

Por: EFE
Actualizado: 12 de jun, 2026
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Didier Deschamps, entrenador de la Selección Francia, con Kylian Mbappé en el Mundial 2026
Didier Deschamps, entrenador de la Selección Francia, con Kylian Mbappé en el Mundial 2026
AFP

El seleccionador francés, Didier Deschamps, que pondrá fin a su etapa al frente de los 'bleus' tras el Mundial 2026, en el que dijo que el objetivo es "darlo todo para llegar alto", señaló que todavía no ha decidido lo que hará más adelante.

"Soy un hombre de terreno y eso puede materializarse de diferentes maneras. No he tomado la decisión sobre mi futuro y no lo voy a hacer ahora. Si lo hiciera, acabaría por saberse", dijo el técnico en una entrevista que publica este vienes el diario Le Figaro.

Imagen de referencia del trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026
Gol Caracol

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Deschamps descartó dedicarse a responsabilidades institucionales de otro tipo, para lo que dijo que no tiene las cualidades necesarias y apostó por seguir en el terreno deportivo, el cual, destacó, conoce bien.

"Tengo la libertad de elegir", agregó el seleccionador, que no descartó tomarse un tiempo de "recuperación", aunque precisó que no ha tomado aun una decisión.

"Quiero dejar de trabajar lo más tarde posible (...) Este oficio es mi adrenalina. Mientras me sienta con capacidad de hacerlo, voy a continuar. Si no hago esto no voy a quedarme con una vida en la que me vaya a dormir sin tener nada que hacer al día siguiente. Nunca seré así", señaló.

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Sobre el Mundial, en el que Francia debutará este lunes contra Senegal, Deschamps aseguró que su selección forma parte de las favoritas, pero aseguró que son muchas las que están en ese grupo.

Didier Deschamps, director técnico de la Selección Francia, con Kylian Mbappé en el Mundial 2026
Didier Deschamps, director técnico de la Selección Francia, con Kylian Mbappé en el Mundial 2026
AFP

"España, Portugal, Inglaterra, son naciones que tienen talento, potencial y cierta experiencia, y hay que añadir las dos sudamericanas, Brasil y Argentina. Y puede haber, como pasó en el último Mundial con Marruecos, uno o dos equipos africanos", relató.

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"No tengo miedo. Las respeto a todas (...) La lógica indica que tendremos que afrontarlas, pero por ahora pensemos en los tres primeros partidos antes de pensar en lo que vendrá más tarde; esa siempre ha sido mi manera de funcionar", comentó.

"Está claro que gracias a lo que hemos cumplido hay una expectativa muy fuerte. Lo daré todo para llegar alto, pero hay etapas que superar. No hay que olvidarlo y hay que tener la suficiente humildad, lo que no elimina la fuerte ambición", aseguró.

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