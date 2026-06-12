Diego Arias y un emotivo adiós de Nacional: "Más que despedirme, es agradecer"

Atlético Nacional anunció este viernes la salida del entrenador colombiano Diego Arias después de 9 meses en el banquillo, periodo en el que conquistó la Copa Colombia 2025, pero no logró cumplir el principal objetivo del semestre: ganar la Liga.

"Atlético Nacional ha decidido dar por finalizada la vinculación de Diego Arias como director técnico del equipo profesional masculino", señaló el club en un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que agradeció al entrenador por su "dedicación" y "compromiso diario".

La decisión llega apenas cuatro días después de que el conjunto antioqueño perdiera la final de la liga colombiana ante Junior de Barranquilla, resultado que aceleró el replanteamiento del proyecto deportivo de cara al segundo semestre.

Arias, de 40 años, asumió inicialmente como técnico interino en septiembre de 2025 y luego fue ratificado en el cargo.



Durante su gestión dirigió 47 partidos, con un balance de 30 victorias, 7 empates y 10 derrotas, para un rendimiento cercano al 69 %, además de conquistar la Copa Colombia 2025 y alcanzar el subtítulo de la liga en el primer semestre de 2026.

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Sin embargo, los resultados internacionales pesaron en la evaluación de la temporada porque Nacional fue eliminado por Millonarios en la fase previa de la Copa Sudamericana y, pese a terminar la fase regular de la liga con una de las mejores campañas del torneo, no pudo coronar el semestre al caer en la final frente al Junior 3-1 en el global.

La salida de Arias se produce además un día después de que el club desmintiera versiones sobre una supuesta renuncia del entrenador y asegurara que cualquier decisión sobre su continuidad sería comunicada únicamente por los canales oficiales de la institución.

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En su comunicado de despedida, Atlético Nacional destacó la cercanía del técnico con el plantel y aseguró que dejó "una huella en el vestuario".

Y justamente, solo minutos después del anuncio oficial por parte de la institución antioqueña; Diego Arias habló referente a su salida y el mensaje que le deja a la afición 'verdolaga'.

Las palabras del profe Arias para la hinchada Verdolaga.



¡Gracias, Diego! pic.twitter.com/ACUyOl4ymi — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 12, 2026

"Más que despedirme, es agradecerle a todas las personas que nos acompañaron en el camino, a las que creyeron siempre; a las personas que, más allá de la incomodidades y las críticas, nos siguieron alentando y acompañando desde el estadio, desde sus casas", indicó de entrada Diego, en un video que Nacional compartió a través de sus redes sociales.

Sumado a eso, el exentrenador verde aprovechó para volver agradecerle a todos los hinchas fieles del equipo, que acompañaron al equipo en las buenas y las malas: "Tuvimos la oportunidad de compartir muchas alegrías en los triunfos, algunas derrotas dolorosas que sin duda nos llenaron de energía para seguir mejorando, creciendo y poder representar con orgullo toda la pasión que sentíamos por parte de ustedes. Gracias de corazón".