"Colombia en semifinales va a estar y puede ser la sorpresa para ganar el Mundial 2026"

Restan pocas horas para que ruede la pelota en Kansas, donde Colombia y Ghana se enfrentarán por un cupo a los octavos de final del Mundial. La 'tricolor' que atraviesa un presente magnifico ya da de que hablar en la prensa internacional, y la catalogan como una de las sorpresas del torneo.

Por ello, en Gol Caracol charlamos con el periodista español Jota Jordi de 'El Chiringuito', quien no escondió el amor que tiene por nuestro país y ve a los dirigidos por Néstor Lorenzo como amplios favoritos en la llave de 16vos de final.

"Yo en el Mundial tiro por Colombia, yo no tengo absolutamente nada en contra de España, pero dentro de una competición como el Mundial, me considero un fan más de la Selección de Colombia, desde que estuve allí me enamoré de vuestro país", dijo de entrada.

"El partido contra Ghana fácil no va a ser pese a que Ghana no tiene un gran nombre e historia internacional, pero todos estamos viendo que los países africanos son físicamente muy duros y muy competitivos, a nivel táctico hay cada vez más jugadores en las grandes ligas europeas, pero espero que Colombia gane, y creo que será un partido muy replegado, ellos defendiendo y saliendo a la contra, sin duda será juego muy competitivo".



Daniel Muñoz celebra un gol con la Selección Colombia en el Mundial 2026 AFP

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Además, Jordi se refirió a Carlos Queiroz, técnico hoy de Ghana, pero con pasado dirigiendo a la 'tricolor' entre 2019 y 2020 "el portugués aporta esa experiencia, ¿no?, hay muchas selecciones de África que en los últimos tiempos están contratando a seleccionadores de las ligas europeas, pues precisamente por eso, para aportar un poco más de estructura táctica a grandes jugadores con un potencial físico brutal, pero que hasta día de hoy, pues quizá no tenían este conocimiento táctico y esta experiencia táctica que es lo que aporta un entrenador como él".

Por último, Jordi se atrevió a pronosticar hasta dónde llegará Colombia en el Mundial y si la ve con opciones de ser campeona "creo que Colombia de verdad puede dar la sorpresa como para ganar un Mundial. Yo creo que en semifinales vamos a estar. Y a partir de ahí, repito, a 90 minutos, y yo confío mucho en 'Lucho¡ Díaz, así que puede pasar de todo. Hay mucha gente aquí en Europa que ha dicho, ¡uy!, cuidado, cuidado con Colombia, que es un equipo serio", concluyó el periodista de 'El Chiringuito'.