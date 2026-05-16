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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y Bayern Múnich entraron en la historia; superaron mítico récord del Real Madrid

Luis Díaz y Bayern Múnich entraron en la historia; superaron mítico récord del Real Madrid

En la última fecha de la Bundesliga, Bayern Múnich ganó, gustó y goleó a Colonia, y, de paso, superó un registro que llevaba varios años y parecía imposible de alcanzar.

Por: EFE
Actualizado: 16 de may, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra su asistencia contra Colonia por la Bundesliga

Bayern Múnich, campeón desde hace dos semanas, cerró este sábado su participación en la Bundesliga 2025-26 con una goleada ante el Colonia (5-1) impulsada por un triplete de Harry Kane y ya espera la final de la Copa de Alemania que disputará el próximo sábado contra el Stuttgart.

El partido estuvo antecedido por los homenajes de despedida a Nicolas Jackson, Raphael Guerreiro y, sobre todo, Leon Goretzka tras ochos años con la camiseta del Bayern.

Luis Díaz Selección Colombia
Colombianos en el exterior

A Luis Díaz le llegó la inspiración para el Mundial 2026; emotiva noticia de última hora

Goretzka fue el único de los tres que formó parte del once inicial del equipo bávaro en un partido que ya sólo tenía un valor estadístico para los dos conjuntos.

Lennart Karl, que sueña con estar en el próximo Mundial y fue titular en la posición en la banda derecha de ataque donde normalmente juega Michael Olise, comenzó bastante activo y en el minuto 9 firmó el centro que originó el primer gol del Bayern, marcado por Harry Kane con un remate de volea dentro del área.

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En el 13 llegó el segundo, marcado otra vez por Kane con un disparo raso desde la media luna tras un toque en corto de Joshua Kimmich en una jugada de estrategia.

Said El Mala, otro jugador con aspiraciones de meterse en la lista mundialista de Julian Nagelsmann, acortó distancia para el Colonia en el minuto 18, tras robarle un balón a Jamal Musiala en el círculo central y emprender una galopada hasta el área antes de batir a Manuel Neuer.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, dio una asistencia en la victoria de Bayern Múnich sobre Colonia por la Bundesliga

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Cuatro minutos después, Tom Bischof hizo el tercero para el Bayern con un disparo desde fuera del área a pase de Karl.

Antes del descanso pudo llegar el cuarto del Bayern. Luis Díaz tuvo una gran ocasión, pero perdió un mano a mano con el meta Manfred Schwäbe, y Musiala estrelló un remate contra un poste.

En la segunda parte, el juego del Bayern se hizo menos dominante en comparación con el primer tiempo y el Colonia se acercó con más frecuencia a Manuel Neuer. Sin embargo, el Bayern siguió generando peligro y en el minuto 53 un remate de Karl tocó en un poste.

En el 69 Kane rubricó su triplete con el 4-1 y en el 82 Goretzka dejó el campo en medio de una gran ovación del Allianz Arena y abrazos de sus compañeros. Jackson, que también se despidió del Bayern, lo reemplazó y marcó el quinto en su primer contacto con la pelota.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, dio una asistencia en la victoria de Bayern Múnich sobre Colonia por la Bundesliga
Colombianos en el exterior

Vea la asistencia de Luis Díaz en la goleada de Bayern Múnich sobre Colonia en Bundesliga

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido de la Bundesliga
EN VIVO
Colombianos en el exterior

Reviva la victoria de Bayern Múnich 5-1 Colonia en la Bundesliga; asistencia de Luis Díaz

Jugadores del Bayern Múnich, con Luis Díaz y Manuel Neuer, en un partido de la Bundesliga
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Novedades en el Bayern Múnich de Luis Díaz; importante figura renueva su contrato

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