Vea la asistencia de Luis Díaz en la goleada de Bayern Múnich sobre Colonia en Bundesliga

Luis Díaz cerró su participación en su primera Bundesliga por todo lo alto. Este sábado 16 de mayo, en la victoria 5-1 de Bayern Múnich sobre Colonia, por la fecha 34, dio una asistencia para el gol de Nicolas Jackson. Dicho tanto llegó al minuto 82' y significó la 'cereza del pastel' para que siguiera la fiesta en el Allianz Arena, donde miles de aficionados celebraron.

Y es que con esa anotación, los dirigidos por Vincent Kompany entraron en la historia al superar uno de los récords más grandes que había en el fútbol. Los bávaros llegaron a los 122 goles y se convirtió en la mayor cantidad de tantos en una temporada en las cinco grandes ligas de Europa, superando los 121 que el Real Madrid había conseguido en 2011/2012.

Vea la asistencia de Luis Díaz en Bayern Múnich 5-1 Colonia por Bundesliga

¡¡UN GOL PARA LA HISTORIA DEL BAYERN!! Nico Jackson anotó el 5-1 parcial de Bayern Munich ante Colonia y, así, los bávaros lograron marcas la MAYOR CANTIDAD DE GOLES EN UNA TEMPORADA EN LAS 5 LIGAS TOP DE EUROPA.



😳 ¿Qué marca lograron? ¡¡122 DIANAS!!



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