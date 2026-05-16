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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea la asistencia de Luis Díaz en la goleada de Bayern Múnich sobre Colonia en Bundesliga

Vea la asistencia de Luis Díaz en la goleada de Bayern Múnich sobre Colonia en Bundesliga

En la última fecha de la Bundesliga, el delantero colombiano, Luis Díaz, firmó un pase que quedará para la historia, ya que sirvió para imponer un récord.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de may, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, dio una asistencia en la victoria de Bayern Múnich sobre Colonia por la Bundesliga

Luis Díaz cerró su participación en su primera Bundesliga por todo lo alto. Este sábado 16 de mayo, en la victoria 5-1 de Bayern Múnich sobre Colonia, por la fecha 34, dio una asistencia para el gol de Nicolas Jackson. Dicho tanto llegó al minuto 82' y significó la 'cereza del pastel' para que siguiera la fiesta en el Allianz Arena, donde miles de aficionados celebraron.

Manuel Neuer junto a Luis Díaz y otros compañeros del Bayern Múnich.
Gol Caracol

Tranquilidad para Luis Díaz y Bayern Múnich; importante figura renovará su contrato

Y es que con esa anotación, los dirigidos por Vincent Kompany entraron en la historia al superar uno de los récords más grandes que había en el fútbol. Los bávaros llegaron a los 122 goles y se convirtió en la mayor cantidad de tantos en una temporada en las cinco grandes ligas de Europa, superando los 121 que el Real Madrid había conseguido en 2011/2012.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido de la Bundesliga

Vea la asistencia de Luis Díaz en Bayern Múnich 5-1 Colonia por Bundesliga

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido de la Bundesliga
EN VIVO
Colombianos en el exterior

Reviva la victoria de Bayern Múnich 5-1 Colonia en la Bundesliga; asistencia de Luis Díaz

Jugadores del Bayern Múnich, con Luis Díaz y Manuel Neuer, en un partido de la Bundesliga
Gol Caracol

Novedades en el Bayern Múnich de Luis Díaz; importante figura renueva su contrato

Vincent Kompany junto a Luis Díaz en Bayern Múnich contra el Hamburgo por la Bundesliga.
Colombianos en el exterior

Técnico de Bayern Múnich y su último concepto sobre Luis Díaz; "nos dio algo extra"

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