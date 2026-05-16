Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 8?

¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 8?

El colombiano Egan Bernal tuvo una jornada tranquila este sábado en la novena jornada del Giro de Italia 2026. Así va el colombiano en la edición 109° de la 'corsa rosa'.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 16 de may, 2026
Comparta en:
Egan Bernal, ciclista colombiano.

Thymen Arensman y Egan Bernal mantuvieron sus posiciones en la clasificación general tras una octava etapa del Giro de Italia llena de emoción.

Ambos esprintaron hacia la meta como parte de un grupo de la clasificación general en un final montañoso hacia Fermo, lo que les permitió mantenerse en los puestos noveno y decimoquinto de la general, mientras que Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates) se llevó la victoria de etapa tras escaparse del pelotón.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra su asistencia contra Colonia por la Bundesliga
Colombianos en el exterior

Luis Díaz y Bayern Múnich entraron en la historia; superaron mítico récord del Real Madrid

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, dio una asistencia en la victoria de Bayern Múnich sobre Colonia por la Bundesliga
Colombianos en el exterior

Vea la asistencia de Luis Díaz en la goleada de Bayern Múnich sobre Colonia en Bundesliga

Egan Bernal, ciclista colombiano.
Ciclismo

Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 8; Egan Bernal salvó el día

Filippo Ganna, Magnus Sheffield y Ben Turner intentaron activamente escapar del pelotón, pero no lo lograron en la etapa más rápida de la carrera de este año, en la que Narváez se llevó la victoria en solitario tras formar parte de un pequeño grupo.

Ganna dio el primer paso de la etapa, lanzando un ataque junto a Davide Ballerini (XDS Astana) para conseguir una pequeña ventaja. El dúo mantuvo su ventaja a pesar de la persecución a gran velocidad que se formó detrás, con corredores que intentaban unirse a ellos a lo largo de un frenético inicio de etapa.

Sheffield intentó entonces en numerosas ocasiones acortar la distancia, pero fue alcanzado, ya que el pelotón perseguidor lo consideraba una amenaza demasiado grande si lograba reunirse con Ganna.

Publicidad

La batalla por establecer una escapada continuó durante casi 80 kilómetros, hasta que Narváez realizó un movimiento decisivo junto a su compañero de equipo Mikkel Bjerg y Andreas Leknessund (Uno-X Mobility).

Turner formó parte de un gran contraataque una vez que comenzó la parte final montañosa de la etapa, pero este grupo no logró coordinar una persecución exitosa de los líderes.

Publicidad

El pelotón por detrás se había reducido entonces a un gran grupo de la clasificación general, con Bernal y Arensman terminando junto a sus rivales más cercanos en Fermo.

Egan Bernal, ciclista colombiano.

Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 8

1. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) - 34h 28' 42''
2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - a 3' 17''
3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 3' 34''
4. Christian Scaroni (XDS Astana Team) - a 4' 18''
5. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 25''
6. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 28''
7. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) - a 4' 32''
8. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 4' 56''
9. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) - a 5' 07''
10. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) - a 5' 11''
15. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 6' 18''

Robert Lewandowski, delantero polaco y goleador, anunció su salida del FC Barcelona
Gol Caracol

Robert Lewandowski interesa a varios clubes; ya hay ofertas, tras su salida del Barcelona

Giro de Italia 2026 - Etapa 9.
Ciclismo

Giro de Italia 2026, EN VIVO; a qué hora y dónde ver, por TV y ONLINE, la etapa 9

Álvaro Arbeloa y Kylian Mbappé, entrenador y jugador del Real Madrid, respectivamente
Gol Caracol

Álvaro Arbeloa volvió a hablar de la polémica con Mbappé; "no estaba contento y me gusta"

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Deportistas Colombianos

Egan Bernal

Giro de Italia

Italia

Ciclismo Internacional

Ciclistas Colombianos

Internacional

Einer Rubio

DITU

Netcompany INEOS

Europa

UAE Emirates Team

Movistar Team

INEOS

Bora-Hansgrohe

Jonas Vingegaard

Publicidad

Publicidad

Publicidad