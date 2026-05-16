¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 8?

Thymen Arensman y Egan Bernal mantuvieron sus posiciones en la clasificación general tras una octava etapa del Giro de Italia llena de emoción.

Ambos esprintaron hacia la meta como parte de un grupo de la clasificación general en un final montañoso hacia Fermo, lo que les permitió mantenerse en los puestos noveno y decimoquinto de la general, mientras que Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates) se llevó la victoria de etapa tras escaparse del pelotón.

Filippo Ganna, Magnus Sheffield y Ben Turner intentaron activamente escapar del pelotón, pero no lo lograron en la etapa más rápida de la carrera de este año, en la que Narváez se llevó la victoria en solitario tras formar parte de un pequeño grupo.

Ganna dio el primer paso de la etapa, lanzando un ataque junto a Davide Ballerini (XDS Astana) para conseguir una pequeña ventaja. El dúo mantuvo su ventaja a pesar de la persecución a gran velocidad que se formó detrás, con corredores que intentaban unirse a ellos a lo largo de un frenético inicio de etapa.



Sheffield intentó entonces en numerosas ocasiones acortar la distancia, pero fue alcanzado, ya que el pelotón perseguidor lo consideraba una amenaza demasiado grande si lograba reunirse con Ganna.

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La batalla por establecer una escapada continuó durante casi 80 kilómetros, hasta que Narváez realizó un movimiento decisivo junto a su compañero de equipo Mikkel Bjerg y Andreas Leknessund (Uno-X Mobility).

Turner formó parte de un gran contraataque una vez que comenzó la parte final montañosa de la etapa, pero este grupo no logró coordinar una persecución exitosa de los líderes.

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El pelotón por detrás se había reducido entonces a un gran grupo de la clasificación general, con Bernal y Arensman terminando junto a sus rivales más cercanos en Fermo.

Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 8

1. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) - 34h 28' 42''

2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - a 3' 17''

3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 3' 34''

4. Christian Scaroni (XDS Astana Team) - a 4' 18''

5. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 25''

6. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 28''

7. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) - a 4' 32''

8. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 4' 56''

9. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) - a 5' 07''

10. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) - a 5' 11''

15. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 6' 18''