Vea el gol de Catalina Cortés en Costa Rica vs. Colombia, en el Mundial Femenino Sub-20

Colombia siguió de largo en el marcador contra Costa Rica con anotación de Catalina Cortés, por la fecha 1 del Mundial Femenino Sub-20.
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A los 80 minutos, la 'tricolor' lanzó un balón al área, Juana Ortegón cabeceó en el segundo palo y Cortés, quien acaba de ingresar a la cancha, empujó la pelota con un testarazo.
Vea el gol de Catalina Cortés:
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