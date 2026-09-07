La Selección Colombia femenina Sub-20 y un dulce debut en el Mundial; 3-1 sobre Costa Rica

La Selección Colombia femenina debutó este lunes con pie derecho en el Mundial Sub-20 de Polonia, luego de superar a su similar de Costa Rica por un marcador de 3-1, en el grupo E del certamen organizado por la FIFA. Aunque las nuestras comenzar abajo en el marcador en los primeros minutos, con un tanto de las 'ticas' anotado por Sheika Scott, quien aprovechó un error de la guardameta Luisa Agudelo para embocar el balón al fondo de la red.

Sin embargo y pese al golpe que esto significó, con el correr de los minutos las colombianas comenzaron a despertar en su estilo de juego y fueron al frente a buscar la paridad, mientras que las costarricenses trataron de aguantar en defensa y salir en rápidos contragolpes.

El empate parcial llegó antes de la media hora de juego, con un penalti convertido por Fernanda Viáfara, quien le pegó bien a la pelota y se marchó a celebrar de manera ruidosa con sus compañeras.

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Ya para la parte complementaria, el estilo de juego de Colombia siguió siendo el mismo y Mariana Silva, un de las destacadas del compromiso mundialista, se encargó de aumentar el tanteador.



Pero las dirigidas por Carlos Paniagua no pararon, sino que fueron al frente y buscaron el arco de Costa Rica. Así y con ese panorama, la que dijo presente fue Catalina Cortés. Ya con el 3-1, las rivales de la Concacaf no tuvieron reacción y terminaron sucumbiendo en la primera jornada del Mundial.

Incluso, hubo tiempo para que Juana Ortegón fallara un penalti y también para que Luisa Agudelo hiciera una espectacular atajada, que se llevó los aplausos.

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Ahora, ya con sus 3 puntos en su poder, la Selección Colombia se deberá preparar para enfrentar este jueves 10 de septiembre a Portugal, a las 11 de la mañana, en duelo que se verá EN VIVO en la señal principal de Caracol Televisión, Gol Caracol y en nuestra plataforma Ditu.