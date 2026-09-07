¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-20 2026?

La Selección Colombia tuvo su debut este lunes en el Mundial Femenino Sub-20 2026, que se juega en tierras polacas. Costa Rica fue el contrincante a enfrentar para las dirigidas por Carlos Paniagua, un rival que mostró buena verticalidad y que supo complicar a las 'cafeteras', cada vez que se acercó al pórtico custodiado por Luisa Agudelo. La golera colombiana falló en el tanto de las 'ticas' convertido por Sheika Scott.

En su primera salida en el grupo E del certamen orbital juvenil, la 'tricolor' fue de menos a más, tras el 'balde de agua fría' debido al tanto de las centroamericanas. Pero las 'nuestras' supieron recomponer el camino y encontraron la paridad a través de la vía del penalti con anotación de Fernanda Viáfara.

Y luego, tuvieron mejor control del juego y opciones hacia el arco de Ashley Quesada, marcando dos dianas más en la segunda parte por intermedio de Mariana Silva y Catalina Cortés.

Fernanda Viáfara, jugadora de Colombia. Getty Images.

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Finalmente, el compromiso en el Estadio Miejski LKS Lodz culminó con marcador de 3-1.



Ahora, la Selección Colombia femenina Sub-20 descansará y se enfocará en su siguiente reto en el torneo, siendo una escuadra del 'viejo continente' su adversario.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-20?

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En ese orden de ideas, el calendario del certamen orbital en Polonia-2026 indica que el siguiente reto de la 'amarilla' será este jueves 10 de septiembre frente a Portugal, escuadra que en su debut perdió 2-0 ante las vigentes campeonas: República Popular Democrática de Corea. Los goles de las asiáticas fueron anotados por Kang Ryu-mi a los 25 y 50 minutos, respectivamente.

Por lo tanto, el compromiso contra las 'lusitanas', que es válido por la segunda jornada, se presenta importante un nuevo triunfo en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente roda. Dicho juego tiene un horario establecido en Colombia de las 11:00 de la mañana, y se efectuará en la cancha del Estadio Miejski LKS Lodz.

Por supuesto que este partido entre colombianas y portuguesas lo podrá ver EN VIVO por TV por la señal principal de Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos para que se agende y no se lo pierda.

Así fue la formación de la Selección Colombia femenina contra Costa Rica en el Mundial Sub-20 2026. Foto: Getty Imágenes

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Acá los detalles de Colombia vs. Portugal por el Mundial Femenino Sub-20