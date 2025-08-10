¡Polémica en Inglaterra! Mano clara de Mac Allister y no pitaron penal para Crystal Palace

En el tramo final del partido entre Crystal Palace y Liverpool, cuando iban empatando 2-2 en el estadio de Wembley, se dio la polémica de la final de la Community Shield, por una mano clara del argentino Alexis Mac Allister, dentro del área.

Luego de un centro desde la izquierda la pelota cayó al centro del área, donde el mediocampista sudamericano terminó tocando el balón con su brazo derecho, algo que reclamaron desde el equipo de Londres.

Tras la revisión del VAR, y a pesar de ser una mano clara de Alexis Mac Allister, le avisaron al árbitro central que no había nada claro y que siguiera jugando. Por supuesto, esto genero molestia, opiniones y reacciones en redes sociales, muchos señalando que es un error que no llamaran al juez para que la revisara.



Así fue la mano de Alexis Mac Allister que no fue penalti para Crystal Palace vs Liverpool: