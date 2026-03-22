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Gol Caracol  / Polémica por racismo, en partido de la Premier League; se tuvo que parar el juego

Polémica por racismo, en partido de la Premier League; se tuvo que parar el juego

Este domingo, el partido entre Newcastle y Sunderland, tuvo que ser detenido por múltiples acontecimientos. Todo, debido a un supuesto ataque racista desde las gradas.

Por: EFE
Actualizado: 22 de mar, 2026
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Newcastle v.s Sunderland
Newcastle v.s Sunderland: Premier League
AFP

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