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Gol Caracol  / Tolima y una noticia de última hora, sobre rival de 'peso' en Copa Libertadores

Tolima y una noticia de última hora, sobre rival de 'peso' en Copa Libertadores

El cuadro ibaguereño, que compartirá grupo en Libertadores con varios equipos de gran nivel; recibió trascendental noticia en las últimas horas, justamente de uno de sus rivales.

Por: EFE
Actualizado: 22 de mar, 2026
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Jugadores de Tolima festejando triunfo en Copa Libertadores.
Jugadores de Tolima festejando triunfo en Copa Libertadores.
Foto: X de Tolima.

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