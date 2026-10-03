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Gol Caracol  / Polémica reacción de Cristiano Ronaldo en redes, contra Jorge Jesús y compañeros de Portugal

Polémica reacción de Cristiano Ronaldo en redes, contra Jorge Jesús y compañeros de Portugal

El astro Cristiano Ronaldo, quien no jugó contra Noruega y se fue de la concentración del equipo, le dio 'me gusta' a unas declaraciones de Felipe Melo, quien apuntó contra el DT y jugadores.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 3 de oct, 2026
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Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección de Portugal, se lamenta contra Gales en la Liga de Naciones
Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección de Portugal, se lamenta contra Gales en la Liga de Naciones
AFP

Aunque Portugal está ganando en la Liga de Naciones de la UEFA, las miradas no dejan de centrarse en la controversial salida de su máxima figura, Cristiano Ronaldo, quien no jugó en el partido contra Noruega, y hubo un cortocircuito con su director técnico, Jorge Jesús, que llevó al astro a tomar la decisión de abandonar la concentración del combinado nacional.

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Hay opiniones divididas con lo sucedido con 'CR7', y en las últimas horas se dio una polémica reacción en redes sociales del atacante de Al Nassr, dándole 'me gusta' en Instagram a una declaración del ex jugador brasileño Felipe Melo, quien lo defendió y apuntó contra el DT de los lusos y de sus compañeros de equipo.

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El sudamericano afirmó en un programa en su país que "hay una diferencia grotesca en la forma en que los portugueses tratan a Cristiano Ronaldo y los argentinos tratan a Lionel Messi. Veo más respeto por parte de los rivales cuando juegan contra Ronaldo que de los suyos. Nadie allí se le acerca, nadie le llega a los talones. No se puede dejar que el mejor jugador de la historia se vaya así", y agregó que "veo más respeto por parte de los rivales cuando juegan contra Cristiano que de sus propios compañeros de selección".

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El astro portugués no dudó en darle 'like' a dicha publicación y a las palabras de Felipe Melo que apuntaban a Jorge Jesús y los actuales jugadores de la selección, algo que no pasó desapercibido en la prensa internacional, y sobre todo en la portuguesa.

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Lo cierto es que a pesar de la ausencia de Cristiano Ronaldo, el conjunto luso ha ganado sus más recientes partidos, y hasta se impuso 2-4 sobre Dinamarca, días después de la controversia por la salida del 'comandante'.

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Por el momento, no hay novedades de ninguna de las partes involucradas sobre lo que será el futuro de 'CR7' en su selección, de la que es el máximo goleador histórico con 146 anotaciones, para saber si limarán asperezas y regresará para la siguiente convocatoria en competiciones oficiales, en medio, además, de su carrera por llegar a los mil goles como profesional.

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