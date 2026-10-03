"La Selección Colombia ya no tiene el peso jerárquico de James Rodríguez, ni 'Juanfer' Quintero"

La Selección de Paraguay ha cosechado elogios en las últimas horas después de haber derrotado a su similar de Colombia, por la mínima diferencia en la ciudad de Nueva Jersey, en Estados Unidos y en el marco de la fecha FIFA, la primera posterior al Mundial 2026. Los de Gustavo Alfaro aprovecharon una desconcentración defensiva de los colombianos y se llevaron la victoria en la noche del viernes pasado en el Sports Illustrated Stadium.

Y en ese sentido, varios medios de la ciudad de Asunción hicieron sus análisis del compromiso internacional y dejaron en evidencia algunas de las falencian en el inicio de un nuevo proceso del seleccionado que dirige Néstor Lorenzo.

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Así, ABC Color, por ejempló consignó que "la nueva Colombia ya se encuentra sin el peso jerárquico de referentes que recientemente dieron un paso al costado, tales como los volantes de creación James Rodríguez o Juanfer Quintero".

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Ya del compromiso en particular, se indicó que en el segundo tiempo los guaraníes salieron a la cancha con una nueva disposición y cobraron por ventanilla. "Paraguay se animó en el complemento, se impulsaron a adelantar metros en terreno adversario, y lograron inaugurar el marcador en los primeros compases".



Mientras tanto el diario 'La Nación' tituló así: "Otro gran triunfo" y le dio desarrollo a la noticia "la ventaja sacudió a Colombia y relajó a la Albirroja por contados pasajes. Así, tocó sufrir en ocasiones puntuales, porque el rival generó más fútbol, pero se logró mantener la ventaja".

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Para'Última Hora' para el rival de Paraguay se presentó una situación influyente. "Colombia, que también está probando alternativas, prescindió de su máxima figura Luis Díaz para estos encuentros y lo extrañó en este compromiso".

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia y dónde ver EN VIVO en TV?

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La Selección Colombia deberá pasar la pagina y comenzar a pensar en el tercer duelo de la fecha FIFA, que será el próximo martes 6 de octubre frente a Perú, en Miami. El balón se moverá a las 6:45 de la tarde y se podrá ver EN VIVO en Gol Caracol, en www.golcaracol.com, en el canal de Youtube de Gol Caracol y también en la plataforma Ditu.

Colombia vs Paraguay AFP