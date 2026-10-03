Nuevo golpe para 'Bolillo' Gómez con El Salvador; derrota 0-2 con Jamaica, tras goleada reciente

La selección de Jamaica se impuso la noche de este viernes por 0-2 de visita ante su similar de El Salvador, en la cuarta jornada de la Liga A de la Liga de Naciones de la Confederación de Fútbol de América del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).

Con este resultado, los salvadoreños se hunden más en la competición al quedarse con tres puntos en la última posición del Grupo B, mientras Jamaica salta al segundo lugar con seis puntos, por debajo de Surinam, lìder con siete unidades.

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La figura del partido disputado en el Estadio Cuscatlán en San Salvador, fue Javon East, autor del doblete.

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En los primeros minutos del partido, la selección de Jamaica presionó a su rival y tomó el control del juego, hasta que al minuto 10 los salvadoreños despertaron y bajaron las revoluciones al ataque.



Sin embargo, sobre el minuto 20 el defensa salvadoreño Rudy Clavel le comete falta al jamaiquino Javon East y el árbitro mexicano Adonai Escobedo no dudó el mostrar la tarjeta roja a Clavel, dejando en aprietos a los locales, dirigidos por el colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez.

La expulsión del defensa salvadoreño obligó al 'Bolillo' a sacar al joven delantero Rafael Tejada, para incorporar al defensa Julio Sibrian.

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Con un hombre menos en la Azul y Blanco, lo inevitable sucedió al minuto 39 cuando Miguel Freckleton sacó un centro por la banda izquierda dirigido a East, quien definió con su pierna derecha.

El primer tiempo terminó con una posesión de balón del 56 % para los jamaiquinos contra el 44 % para los salvadoreños.

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, DT de la Selección El Salvador. Foto: Getty Imágenes

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El segundo episodio llegó sin cambios en ambas selecciones y fue hasta el minuto 57 que el técnico Rudolph Speid hizo el relevo de Bailey Cadamarteri por Jahmarie Nolan, delantero por delantero.

Los visitantes pegaron de nuevo al minuto 64 y fue East que volvió a definir para poner arriba a su selección y acortar así aún más las posibilidades de descontar de los salvadoreños.

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Tras el segundo gol en contra, 'Bolillo' Gómez movió sus piezas sin ningún resultado.

El próximo rival de El Salvador será Martinica en juego que se disputará el 5 de octubre en la ciudad de Fort-de-France.

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En la Liga A, los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, donde se incorporarán a México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, selecciones preclasificadas para esa instancia.

La Liga de Naciones de la Concacaf representa la única vía de clasificación para la Copa Oro 2027.

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- Ficha técnica:

El Salvador: Mario González; Jorge Cruz, Rudy Clavel, Alejandro Henríquez; Harold Osorio (m:70, Mauricios Cerritos), Brayan Gil, Herberth Díaz (m:69, Maye Gil), Danis Cruz Cerros, Christian Martínez; Nathan Ordaz (m:69, Jairo Henríquez), Rafael Tejada (m:24; Julio Sibrian).

Entrenador: Hernán Darío Gómez (COL).

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Jamaica: Andre Blake; Miguel Freckleton, Richard King (m:83, Damion Lowe), Joel Latibeaudiere (m:83, Brandon Cover); Courtney Clarke, Karoy Anderson, Kely Ming (m:66, Tyreece Campbell), Ronaldo Webster; Bailey Cadamarteri (m:57, Jahmarie Nolan), Kaheim Dixon, Javon East (m:83, Jamone Lyle).

Entrenador: Rudolph Speid.

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Goles: 0-1: m.39; Javon East. 0-2: m.64; Javon East.

Incidencias: partido correspondiente al grupo B de la liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf disputado en el Estadio Cuscatlán, en San Salvador, ante un poco más de 9.300 aficionados.