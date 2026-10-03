"Le dije a Dayro Moreno; vos te emputás con los compañeros, pero hay que tirar para el mismo lado"

En Once Caldas hubo cambios en la dirección técnica tras la salida de Hernán 'Arriero' Herrera y la llegada, interina, de 'Panelo' Valencia y Samuel Vanegas, dos ex jugador emblemáticos del equipo de Manizales, quienes buscarán darle vuelta al mal momento en la Liga BetPlay 2026-II, soportados en futbolistas como Dayro Moreno, figura en la cancha para el cuadro del 'Blanco Blanco'.

Y uno de ellos, quien compartió en su etapa como profesional con el goleador histórico del fútbol colombiano, y que ahora será el asistente técnico, fue cuestionado sobre cómo manejar el temperamento y la importancia de 'DM17' en el terreno de juego y fuera de él.

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Samuel Vanegas, en la charla con la prensa en Manizales, aseguró, a su manera, que "me disculpan la palabra, pero yo a ese hijueputa lo he manejado muchas veces", recordando que compartieron en cancha en el Once Caldas.

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Por la misma línea, el otrora defensor puntualizó en que "hablé con él un momento, tiene mucha disposición porque sabe que se equivoca, que tiene que mejorar. Uno, con un poco más de experiencia, puede ayudar a mejorar en todo", y de cerró diciendo que en su conversación con Dayro Moreno, le expresó que "vos te emputás con los compañeros y tenés es que mermarle para tirar todos para el mismo lado", todo esto en medio del mal momento del 'Blanco Blanco' en el fútbol colombiano.



Dayro Moreno, delantero de Once Caldas. Foto: Colprensa

Ya en cuanto a su llegada como asistente técnico en Once Caldas, Samuel Vanegas afirmó que "no hay espera. Vamos a afrontar las cosas como son. Si nos trajeron es porque tenemos el carácter y las condiciones para estar".

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Cabe recordar que el pasado viernes 25 de septiembre perdieron 1-3 a manos del Atlético Bucaramanga, y eso le costó el puesto a Hernán 'Arriero' Herrera. En el actual semestre el cuadro de Manizales registra tres victorias, tres empates y cinco derrotas, estando en el puesto 10 de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, con 12 puntos, tras once partidos disputados.

El siguiente compromiso del Once Caldas, ya con el 'Panelo' Valencia y Samuel Vanegas de manera interina, será este domingo frente a Internacional de Bogotá, a las 4:05 p.m., en la capital colombiana, en un duelo adelantado de la fecha 17 del 'todos contra todos' del campeonato de nuestro país.