Millonarios, sin Juan Guillermo Cuadrado y otras bajas para jugar Copa Betplay

Millonarios visita este sábado al Barranquilla FC por los octavos de final de la Copa BetPlay 2026, en lo que será un partido único para ver qué equipo seguirá este camino hacia el título. Sin embargo, la máxima figura actual de los ‘embajadores’, Juan Guillermo Cuadrado no estará presente.

Además, el técnico Alberto Gamero tendrá varias ausencias por lesión, por lo que tendrá que buscar un resultado positivo a pesar de algunas bajas importantes en su nómina titular.

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¿Por qué no juega Juan Guillermo Cuadrado contra Barranquilla FC?

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A pesar de estar en óptimas condiciones, y haber debutado el partido pasado por Liga BetPlay 2026-II contra Independiente Medellín, el experimentado jugador de nuestro país tiene pendiente dos fechas de sanción en Italia, que cumplirá en la Copa BetPlay. Esa es la razón de su ausencia en esta serie de octavos de final, y en caso de pasar a la siguiente ronda, tampoco estará en ‘cuartos’.



Ya en cuanto a los lesionados, Millonarios informó sobre el estado de cinco de los futbolistas que no lograron entrar a la convocatoria para el viaje a Barranquilla.

Una de las bajas sensibles y que parece de más gravedad es la del defensor central Jorge Arias quien “presentó en el partido vs Medellín una fractura del cuarto dedo del pie derecho”, pero también en el tema de los laterales derechos sigue teniendo problemas el conjunto ‘embajador’, ya que además de la grave lesión de Jhomier Guerrero, Carlos Sarabia “evoluciona en su proceso de recuperación luego de la lesión de aductores que presentó. Se encuentra en manejo de proceso inflamatorio con adecuada evolución”, y para terminar está Samuel Martín quien “avanza satisfactoriamente su proceso de recuperación de su contusión de tobillo. Este fin de semana debe iniciar trabajos de campo”.

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En el mediocampo está Mateo García, quien estaría cerca de regresar ya que “evoluciona favorablemente y ya se encuentran en la tercera fase de rehabilitación”.

Para terminar, una de las figuras en el ataque de Millonarios es el delantero argentino Rodrigo Contreras, quien según el informe médico de los azules, “continúa su proceso de recuperación con evolución positiva al trabajo de cargas que se han determinado para su fase actual”.

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🩺▶️ Actualidad Médica: Millonarios FC



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Cabe recordar que el partido entre Millonarios y Barranquilla FC por los octavos de final de la Copa BetPlay 2026, será en el estadio Romelio Martínez, este sábado, desde las 6:10 p.m., para conocer cuál equipo clasificará a los cuartos de final.

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Acá los convocados de Millonarios vs Barranquilla FC:

Arqueros

Javier Burrai y James Aguirre

Defensas

Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Andrés Llinás, Danovis Banguero, Sebastián Valencia y Cristian Uparela

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Mediocampistas

Daniel Ruiz, Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Stiven Vega, Darwin Quintero, Sebastián del Castillo, Leonai Souza

Delanteros

Andrey Estupiñán, Francisco Chaverra, Leonardo Castro, Julián Angulo y Sebastián Mosquera.