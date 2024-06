¿Por qué no juega Lionel Messi hoy con Argentina vs. Perú, por Copa América?

La Selección Argentina ya se instaló en los cuartos de final de la Copa América 2024, gracias a sus dos victorias en las primeras salidas en la fase de grupos. La 'albiceleste', liderada por su figura y capitán, Lionel Messi, superó 2-0 a Canadá y 1-0 a Chile, lo que le permitió estar en la siguiente fase del certamen de la Conmebol. No obstante, este sábado 29 de junio no podrá contar con la 'Pulga' para enfrentar a Perú.

¿Por qué Lionel Messi no juega hoy con Argentina vs. Perú, por la Copa América?

En ese orden de ideas, el popular 'Lio' y dueño de cinta de capitán en la actual campeona del mundo no estará frente a los 'incas' por una dolencia en el aductor que se produjo en el compromiso contra Chile, válido por la segunda fecha de la fase de grupos del certamen continental. Siga EN VIVO el partido aquí.

Lionel Messi, capitán de Argentina Foto: AFP

Así la magia del '10' de Argentina no estará contra los peruanos, en juego que se efectuará en el Hard Rock Stadium, a partir de las 7:00 de la noche, en horario de Colombia. Los 'incas' buscan la sorpresa para tratar de meterse en la siguiente instancia de la Copa América 2024.

De otro lado, la 'albiceleste' confía en contar con Messi para lo que serán los cuartos de final, recordemos que Argentina defiende el título en tierras norteamericanas.

Lo que dicen en Perú de la ausencia del capitán de Argentina

"Sin duda, cambia que juegue o no juegue un jugador considerado de los mejores del mundo, pero no quiere decir que los perjudique. Por un lado, no tener a tu figura principal influye, pero hace que aparezca más la búsqueda de juego colectivo y no estar tan atraído a quien sabes que la agarra y lo resuelve todo", esas fueron las palabras de Jorge Fossati, DT de los 'incas', en la previa del juego de este sábado por el grupo A.