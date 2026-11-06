Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Primera convocatoria de Portugal, tras el retiro de Cristiano Ronaldo de la selección

Primera convocatoria de Portugal, tras el retiro de Cristiano Ronaldo de la selección

Empezó la era post Cristiano Ronaldo y el entrenador, Jorge Jesus, dio a conocer la lista de jugadores para enfrentar a Dinamarca y Gales en la Liga de Naciones.

Por: EFE
Actualizado: 6 de nov, 2026
Comparta en:
Jorge Jesus, director técnico de la Selección Portugal, confirmó la convocatoria sin Cristiano Ronaldo
Jorge Jesus, director técnico de la Selección Portugal, confirmó la convocatoria sin Cristiano Ronaldo
AFP

Vitinha y João Félix encabezan la convocatoria de Portugal anunciada este viernes por el seleccionador Jorge Jesus para los próximos partidos de la Liga de las Naciones, la primera desde la retirada de Cristiano Ronaldo de la selección.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

En total, Jesus ha convocado a 28 jugadores para los próximos compromisos contra Dinamarca, en casa, el 14 de noviembre, y contra Gales, a domicilio, el 17. Serán los últimos encuentros del grupo A4, que lidera Portugal, actual campeón del torneo y ya clasificado para la siguiente fase.

Publicidad

Últimas noticias

Cristiano Ronaldo, capitán y figura de la Selección Portugal.
Gol Caracol

Jorge Jesus reveló quién será el nuevo capitán de Portugal, tras adiós de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, jugador de Al Nassr, se retiró de la Selección Portugal
Gol Caracol

Jorge Jesus: "Iba a convocar a Cristiano Ronaldo; igual, no me siento culpable de nada"

Vitinha, del París Saint-Germain (PSG) de Luis Enrique, y Félix, actualmente compañero de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr saudí, forman parte de una lista en la que figuran muchos de los nombres habituales y a la que regresan jugadores como António Silva (Bournemouth) y Rodrigo Mora (Roma).

Publicidad

Para ocupar el puesto de Cristiano, Jesus vuelve a apostar por Gonçalo Ramos, quien, aunque atraviesa una racha menos favorable en el AC Milan, ha destacado con la camiseta de su país al marcar tres goles, dos de ellos decisivos, en los cuatro primeros partidos de la Liga de las Naciones.

Además, el seleccionador ha recurrido a la selección sub-21 para incorporar al delantero Gustavo Varela, una de las revelaciones de la Serie A con el Monza, que suma nueve goles en nueve partidos y lleva cuatro jornadas consecutivas marcando.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Respecto a la convocatoria anterior, además de Cristiano, quedan fuera el central del Sporting Gonçalo Inácio, por decisión técnica; el lateral del PSG Nuno Mendes, por lesión, y el extremo de la Juventus de Turín Francisco Conceição, por sanción.

Publicidad

Cristiano Ronaldo, de 41 años y máximo goleador histórico de la selección portuguesa, anunció este jueves su retirada del combinado nacional tras unas desavenencias con Jesus que lo llevaron a abandonar repentinamente la concentración el pasado día 30.

Antes del anuncio de la convocatoria y de la rueda de prensa de Jorge Jesus en el complejo Ciudad del Fútbol, en Oeiras, a las afueras de Lisboa, se proyectó el vídeo de despedida de Cristiano.

Cristiano Ronaldo, jugador de Al Nassr, se retiró de la Selección Portugal
Cristiano Ronaldo, jugador de Al Nassr, se retiró de la Selección Portugal
AFP

Publicidad

Arqueros: Diogo Costa (Oporto), Rui Silva (Sporting), Samuel Soares (Benfica).

Defensas: João Cancelo (FC Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Alberto Costa (Oporto), Rúben Dias (Manchester City), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica), António Silva (Bournemouth), Nuno Tavares (Lazio).

Publicidad

Centrocampistas: Rúben Neves (Al Hilal), João Palhinha (Benfica), Mateus Fernandes (Tottenham), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Real Madrid).

Delanteros: Pedro Neto (Chelsea), Francisco Trincão (Al Ahli), Rafael Leão (Galatasaray), Geovany Quenda (Chelsea), Carlos Forbs (Brujas), João Félix (Al Nassr), Gonçalo Ramos (AC Milan), Fábio Silva (Borussia Dortmund), Gustavo Varela (Monza), Rodrigo Mora (Roma).

Cristiano Ronaldo, jugador portugués, renunció a su Selección el 5 de noviembre de 2026
Gol Caracol

Cristiano Ronaldo y el problema del que ya se habla, tras su retiro de la Selección Portugal

Jose Mourinho y Cristiano Ronaldo compartieron algunos años en Real Madrid
Gol Caracol

A Mourinho no le gustó la manera como Cristiano Ronaldo se despidió de la Selección Portugal

Jorge Jesús, DT de la Selección de Portugal.
Gol Caracol

Jorge Jesus y su fría respuesta tras el retiro de Cristiano de Portugal: "La decisión fue suya"

Publicidad

Relacionados

Selección Portugal

Cristiano Ronaldo

Liga de las Naciones

Publicidad

Publicidad

Publicidad