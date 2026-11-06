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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Convocados de la Selección Colombia para partidos contra Chile; sin Luis Díaz, pero con Jhon Arias

Convocados de la Selección Colombia para partidos contra Chile; sin Luis Díaz, pero con Jhon Arias

La Selección Colombia se enfrentará a Chile, el 13 y el 17 de noviembre próximos, y hace pocos minutos el técnico Néstor Lorenzo oficializó el listado de jugadores llamados.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 6 de nov, 2026
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Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia.
Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia.
Foto: AFP

Llegó el mes de noviembre y se vienen los dos últimos partidos de la Selección Colombia de mayores, que tendrá enfrentamientos de fogueo contra su similar de Chile, los días 13 y 17 en la ciudad de Cali y en Santiago, respectivamente. Serán las últimas fechas FIFA de 2026, ya que las competencias oficiales vendrán con la Copa América 2028 y las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2030.

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Y de esa manera, el entrenador Néstor Lorenzo destapó el listado de convocados hace pocos instantes, en una nueva prueba para ir afianzando conceptos sin hombres como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y David Ospina, quienes en el caso del par de volantes decidieron renunciar y en el del tercero, acaba de anunciar su retiro del fútbol activo.

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Para los duelos con los chilenos, hay bajas de jugadores del proceso y de la confianza de Lorenzo como Luis Díaz, del Bayern Múnich; y Richard Ríos, del Al Ittihad; y junto a ellos, tampoco se encuentra disponible Juan Camilo 'Cucho' Hernández, del Real Betis.

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Acá el listado de convocados de Selección Colombia para enfrentar a Chile:

  • Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU)
  • Camilo Vargas – Club Atlas (MEX)
  • Devis Vásquez – AS Roma (ITA)
  • Camilo Durán – Celtic F.C. (SCO)
  • Juan Arizala – Udinese Calcio  (ITA)
  • Daniel Arcila – Club León (MEX)
  • Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (ENG)
  • Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
  • Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (CAN)
  • Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (GRE)
  • Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
  • Jhon Arias – Palmeiras (BRA)
  • Jhon Lucumí – Juventus F.C. (ITA)
  • Juan Cabal – Juventus FC (ITA)
  • Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (COL)
  • Kevin Andrade – Zenit F.C. (RUS)
  • Jhon Solis – Birmingham City Football Club (ENG)
  • Jefferson Lerma – Crystal Palace F. C  (ENG)
  • Nelson Deossa – Real Betis Balompié (ESP)
  • Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
  • Matías Orozco – C.D. Castellón (ESP)
  • Óscar Perea – Club América (MEX)
  • Camilo Mena– Korona Kielce (POL)
  • Daniel Mosquera – Hellas Verona (ITA)
  • Samuel Velásquez – Atlético Nacional (COL)
  • Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)

Hora y dónde ver en VIVO en TV Colombia vs. Chile

Los partidos Colombia vs. Chile se podrán ver EN VIVO en la señal principal de Gol Caracol, en www.golcaracol.com y en Ditu, con el equipo periodístico liderado por Javier Hernández Bonnet.

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El duelo en el estadio Pascual Guerrero, de Cali, el 13 de noviembre será a las 7 de la noche; mientras que en Santiago el balón se moverá a las 6 de la tarde, hora de nuestro país.

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