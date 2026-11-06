Convocados de la Selección Colombia para partidos contra Chile; sin Luis Díaz, pero con Jhon Arias

Llegó el mes de noviembre y se vienen los dos últimos partidos de la Selección Colombia de mayores, que tendrá enfrentamientos de fogueo contra su similar de Chile, los días 13 y 17 en la ciudad de Cali y en Santiago, respectivamente. Serán las últimas fechas FIFA de 2026, ya que las competencias oficiales vendrán con la Copa América 2028 y las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2030.

Y de esa manera, el entrenador Néstor Lorenzo destapó el listado de convocados hace pocos instantes, en una nueva prueba para ir afianzando conceptos sin hombres como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y David Ospina, quienes en el caso del par de volantes decidieron renunciar y en el del tercero, acaba de anunciar su retiro del fútbol activo.

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Para los duelos con los chilenos, hay bajas de jugadores del proceso y de la confianza de Lorenzo como Luis Díaz, del Bayern Múnich; y Richard Ríos, del Al Ittihad; y junto a ellos, tampoco se encuentra disponible Juan Camilo 'Cucho' Hernández, del Real Betis.

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Acá el listado de convocados de Selección Colombia para enfrentar a Chile:



Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU)

Camilo Vargas – Club Atlas (MEX)

Devis Vásquez – AS Roma (ITA)

Camilo Durán – Celtic F.C. (SCO)

Juan Arizala – Udinese Calcio (ITA)

Daniel Arcila – Club León (MEX)

Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (ENG)

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (CAN)

Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (GRE)

Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)

Jhon Arias – Palmeiras (BRA)

Jhon Lucumí – Juventus F.C. (ITA)

Juan Cabal – Juventus FC (ITA)

Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (COL)

Kevin Andrade – Zenit F.C. (RUS)

Jhon Solis – Birmingham City Football Club (ENG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace F. C (ENG)

Nelson Deossa – Real Betis Balompié (ESP)

Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)

Matías Orozco – C.D. Castellón (ESP)

Óscar Perea – Club América (MEX)

Camilo Mena– Korona Kielce (POL)

Daniel Mosquera – Hellas Verona (ITA)

Samuel Velásquez – Atlético Nacional (COL)

Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)

Hora y dónde ver en VIVO en TV Colombia vs. Chile

Los partidos Colombia vs. Chile se podrán ver EN VIVO en la señal principal de Gol Caracol, en www.golcaracol.com y en Ditu, con el equipo periodístico liderado por Javier Hernández Bonnet.

El duelo en el estadio Pascual Guerrero, de Cali, el 13 de noviembre será a las 7 de la noche; mientras que en Santiago el balón se moverá a las 6 de la tarde, hora de nuestro país.