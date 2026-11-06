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Gol Caracol  / Crece la polémica en Inglaterra, entre Thomas Tuchel y Cole Palmer; volvió a suceder

Crece la polémica en Inglaterra, entre Thomas Tuchel y Cole Palmer; volvió a suceder

En medio de tantos rumores y señalamientos, de un lado y otro, por lo que ha ocurrido entre el entrenador de Inglaterra y el jugador de Chelsea, se presentó este suceso.

Por: AFP
Actualizado: 6 de nov, 2026
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Thomas Tuchel y Cole Palmer, en medio de un entrenamiento de la Selección de Inglaterra
Thomas Tuchel y Cole Palmer, en medio de un entrenamiento de la Selección de Inglaterra
AFP

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, convocó por primera vez a Jobe Bellingham, hermano de la estrella del Real Madrid, Jude, y dejó fuera a Cole Palmer, pese a su buen rendimiento con el Chelsea.

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A los 21 años, el centrocampista Jobe Bellingham se une a su hermano mayor en los Three Lions, gracias a un inicio de temporada sobresaliente con el Borussia Dortmund.

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Josh King (19 años), centrocampista del Fulham, es el otro debutante citado por Tuchel para la concentración de noviembre, en la que los semifinalistas del Mundial se enfrentarán a Croacia, el jueves 12 de noviembre, y tres días después a España en Madrid en la Liga de Naciones.

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El seleccionador conoce a King por haberlo utilizado durante la preparación para el Mundial 2026, al igual que a Rio Ngumoha (18 años), extremo del Liverpool, convocado de nuevo para los dos próximos partidos.

El lateral derecho Djed Spence (Inter de Milán) regresa a la selección tras perderse la última concentración por lesión, al igual que el centrocampista Declan Rice. Su compañero en el Arsenal, Bukayo Saka, es baja.

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El delantero del Manchester United Marcus Rashford también se queda fuera por lesión.

Cole Palmer Chelsea
Cole Palmer, futbolista del Chelsea - Foto:
AFP

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En cambio, la ausencia del mediapunta del Chelsea, Palmer, parece responder a una decisión técnica del seleccionador, en un puesto donde la competencia es muy elevada (Jude Bellingham, Morgan Rogers o Morgan Gibbs-White).

El atacante de 24 años se ha perdido cinco de las ocho concentraciones con Tuchel (sin contar la de noviembre) por diversas lesiones, a veces menores.

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Tras la derrota por 3-2 en casa frente a España, los ingleses encadenaron tres victorias sin encajar goles ante la República Checa (dos veces) y Croacia en el inicio del grupo A3 de la Liga de Naciones.

Un punto en dos partidos bastaría al Balón de Oro, Harry Kane, y a sus compañeros para alcanzar los cuartos de final.

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Convocatoria de la Selección de Inglaterra para la Liga de Naciones

Arqueros (3): Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton), James Trafford (Leeds).

Defensas (8): Trent Alexander-Arnold (Real Madrid/ESP), Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle), Ezri Konsa (Arsenal), Jarrell Quansah (Bayer Leverkusen/GER), Djed Spence (Inter de Milán/ITA), Ben White (Arsenal).

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Centrocampistas (7): Elliot Anderson (Manchester City), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund/GER), Jude Bellingham (Real Madrid/ESP), James Garner (Everton), Josh King (Fulham), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Declan Rice (Arsenal).

Delanteros (7): Dominic Calvert-Lewin (Leeds), Eberechi Eze (Arsenal), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Anthony Gordon (Barcelona/ESP), Harry Kane (Bayern de Múnich/GER), Rio Ngumoha (Liverpool), Morgan Rogers (Chelsea).

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