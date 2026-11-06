Crece la polémica en Inglaterra, entre Thomas Tuchel y Cole Palmer; volvió a suceder

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, convocó por primera vez a Jobe Bellingham, hermano de la estrella del Real Madrid, Jude, y dejó fuera a Cole Palmer, pese a su buen rendimiento con el Chelsea.

A los 21 años, el centrocampista Jobe Bellingham se une a su hermano mayor en los Three Lions, gracias a un inicio de temporada sobresaliente con el Borussia Dortmund.

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Josh King (19 años), centrocampista del Fulham, es el otro debutante citado por Tuchel para la concentración de noviembre, en la que los semifinalistas del Mundial se enfrentarán a Croacia, el jueves 12 de noviembre, y tres días después a España en Madrid en la Liga de Naciones.

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El seleccionador conoce a King por haberlo utilizado durante la preparación para el Mundial 2026, al igual que a Rio Ngumoha (18 años), extremo del Liverpool, convocado de nuevo para los dos próximos partidos.



El lateral derecho Djed Spence (Inter de Milán) regresa a la selección tras perderse la última concentración por lesión, al igual que el centrocampista Declan Rice. Su compañero en el Arsenal, Bukayo Saka, es baja.

El delantero del Manchester United Marcus Rashford también se queda fuera por lesión.

Cole Palmer, futbolista del Chelsea - Foto: AFP

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En cambio, la ausencia del mediapunta del Chelsea, Palmer, parece responder a una decisión técnica del seleccionador, en un puesto donde la competencia es muy elevada (Jude Bellingham, Morgan Rogers o Morgan Gibbs-White).

El atacante de 24 años se ha perdido cinco de las ocho concentraciones con Tuchel (sin contar la de noviembre) por diversas lesiones, a veces menores.

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Tras la derrota por 3-2 en casa frente a España, los ingleses encadenaron tres victorias sin encajar goles ante la República Checa (dos veces) y Croacia en el inicio del grupo A3 de la Liga de Naciones.

Un punto en dos partidos bastaría al Balón de Oro, Harry Kane, y a sus compañeros para alcanzar los cuartos de final.

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Convocatoria de la Selección de Inglaterra para la Liga de Naciones

Arqueros (3): Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton), James Trafford (Leeds).

Defensas (8): Trent Alexander-Arnold (Real Madrid/ESP), Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle), Ezri Konsa (Arsenal), Jarrell Quansah (Bayer Leverkusen/GER), Djed Spence (Inter de Milán/ITA), Ben White (Arsenal).

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Centrocampistas (7): Elliot Anderson (Manchester City), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund/GER), Jude Bellingham (Real Madrid/ESP), James Garner (Everton), Josh King (Fulham), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Declan Rice (Arsenal).

Delanteros (7): Dominic Calvert-Lewin (Leeds), Eberechi Eze (Arsenal), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Anthony Gordon (Barcelona/ESP), Harry Kane (Bayern de Múnich/GER), Rio Ngumoha (Liverpool), Morgan Rogers (Chelsea).