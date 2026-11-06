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Gol Caracol  / Jorge Jesus reveló quién será el nuevo capitán de Portugal, tras adiós de Cristiano Ronaldo

Jorge Jesus reveló quién será el nuevo capitán de Portugal, tras adiós de Cristiano Ronaldo

La rueda de prensa del entrenador del equipo luso estuvo llena de noticias, ya que habló de Cristiano Ronaldo, dio la convocatoria y eligió a su nuevo 'líder'.

Por: EFE
Actualizado: 6 de nov, 2026
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Cristiano Ronaldo, capitán y figura de la Selección Portugal.
Cristiano Ronaldo, capitán y figura de la Selección Portugal.
AFP

Bernardo Silva, jugador del Real Madrid, será el nuevo capitán de la selección de Portugal tras la retirada de Cristiano Ronaldo, según anunció el seleccionador, Jorge Jesus.

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En una rueda de prensa celebrada en el complejo Ciudad del Fútbol de Oeiras, a las afueras de Lisboa, Jesus afirmó que, tras la marcha de Cristiano, el brazalete corresponderá al futbolista con más partidos internacionales entre los convocados, Bernardo Silva, con 115, y destacó el buen momento que atraviesa el centrocampista en su primera temporada en el Real Madrid.

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"Está pasando por una buena etapa en el Real Madrid y no es fácil ser titular en un equipo como el Real Madrid, uno de los mejores del mundo. No tengo ninguna duda sobre el valor de Bernardo", afirmó el técnico.

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Añadió que en la selección podrá "aportar su experiencia y la calidad que tiene como jugador".

Bernardo Silva, centrocampista ofensivo de 32 años, es uno de los 28 futbolistas incluidos en la primera convocatoria de Jesus tras la retirada de Cristiano Ronaldo, para los partidos de Portugal contra Dinamarca y Gales en la Liga de Naciones.

Jorge Jesus, director técnico de la Selección Portugal, confirmó la convocatoria sin Cristiano Ronaldo
Jorge Jesus, director técnico de la Selección Portugal, confirmó la convocatoria sin Cristiano Ronaldo
AFP

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Cristiano anunció este jueves su retirada de la selección tras las desavenencias con Jorge Jesus que lo llevaron a abandonar repentinamente la última concentración el pasado 30 de septiembre.

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Según explicó el delantero, el desencuentro se debió a que el técnico lo había hecho calentar durante media hora, sin darle entrada al campo, en un partido disputado unos días antes.

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