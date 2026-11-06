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Gol Caracol  / ¿Quiénes son los dos candidatos que aspiran a la presidencia de la FIFA? Infantino, atento

¿Quiénes son los dos candidatos que aspiran a la presidencia de la FIFA? Infantino, atento

Gianni Infantino no la tiene fácil para seguir al frente de la FIFA, luego de que se conocieran los nombres de sus rivales para las próximas elecciones a presidente.

Por: EFE
Actualizado: 6 de nov, 2026
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Gianni Infantino, presidente de la FIFA, espera ser reelegido en las próximas elecciones
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, espera ser reelegido en las próximas elecciones
AFP

Kozo Tashima, presidente honorario de la Asociación de Fútbol de Japón (JFA), anunció este jueves que presentará su candidatura para las elecciones a la Presidencia de la FIFA que se celebrarán en 2027, posicionándose como posible rival de Gianni Infantino.

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"Agradezco poder hacer este anuncio con el pleno apoyo de la JFA. No se trata de ganar o perder, sino de transmitir al mundo la actitud honesta, sólida e íntegra que ha forjado el fútbol japonés. La FIFA necesita los valores que hemos defendido", dijo en declaraciones recogidas por uno de los principales diarios deportivos de Japón, Sports Nippon.

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Tashima, de 68 años, agregó que tomó la decisión final de postularse para el cargo la semana pasada. Durante su intervención, reconoció que actualmente no ve a nadie que pueda desafiar a Infantino, pero dijo que "sería peor" si renovara el mandato sin elecciones.

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El exfutbolista japonés, que se desempeñaba como centrocampista en el Furukawa Electric (1980-1982) y en la selección nacional japonesa (1979-1980), hizo el anuncio después de que la JFA celebrara una reunión de su junta directiva en Tokio y resolviera por unanimidad apoyar la candidatura de Tashima.

Esta decisión llega casi un mes después de que el suizo Ramon Vega fuera la primera persona en posicionarse como posible rival de Infantino -decisión que hoy hizo oficial- en la votación que se producirá el 18 de mayo en el congreso de la FIFA que tendrá lugar en la capital marroquí, Rabat.

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Infantino, que se presenta a la reelección a pesar de las peticiones de dimisión, se encuentra envuelto en varias polémicas, incluida su intención de vender participaciones privadas de la Copa del Mundo.

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