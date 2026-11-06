A Mourinho no le gustó la manera como Cristiano Ronaldo se despidió de la Selección Portugal

El técnico del Real Madrid, el portugués, José Mourinho, aseguró este viernes que la renuncia de Cristiano Ronaldo a su selección "no es una retirada" porque "todavía tiene objetivos para su carrera".

"Se debe respetar, como es obvio", dijo Mourinho, al día siguiente de que el astro luso anunciara su retirada de la selección portuguesa.

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"No es una retirada, no terminó su carrera, quien lo conoce sabe que tiene todavía objetivos para su carrera", añadió Mourinho.

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"La única cosa que me gustaría es que su retirada como jugador de fútbol, cuando llegue ese día, sea diferente de como lo hizo con su selección", dijo Mou en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga contra el Valencia.



El técnico luso rechazó responder a si Cristiano podría ser entrenador algún día, recordando que "todavía es jugador de fútbol".

Antes del partido contra el Valencia, en el que Vinícius seguirá cumpliendo su sanción de cuatro partidos de suspensión, Mourinho volvió a defender al brasileño.

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal. Foto: AFP

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"Un jugador malo será siempre un jugador malo, pero un jugador muy bueno incluso en sus momentos negativos te deja la puerta abierta a que pueda volver a su situación normal", dijo Mourinho.

Todavía lejos de su mejor forma, el técnico luso afirmó que para recuperar al mejor Vinícius queda "seguir trabajando con todas las estrategias posibles a todos los niveles posibles".

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Ante la pregunta de si debería suspenderse la jornada de LaLiga por la muerte del jugador del Tenerife, Jesús de Miguel, Mourinho cree que quien debe opinar sobre esto "es quién conozca a Jesús".

"Según he sido informado, hay homenajes bonitos que se van a celebrar en todas las competiciones y eso me parece significativo, dijo Mourinho.

Cristiano Ronaldo dice adiós a la Selección de Portugal. Foto: AFP

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Los partidos de la jornada liguera guardarán un minuto de silencio y en el minuto 9, número que portaba De Miguel, se pararán los encuentros con otro minuto de aplausos en homenaje al jugador.

"Si fuera posible hablar con Jesús y hacerle la pregunta, sería la situación ideal. Al ser imposible, sólo su familia, amigos y compañeros pueden responder sobre qué le gustaría que pasara", dijo.

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"Si a él le gustaría que no hubiese fútbol o si a él le gustaría ser recordado con un homenaje bonito, transversal, en todas las divisiones y en todos los estadios del fútbol español", explicó.

"El homenaje es a Jesús, pues que hable quien conozca profundamente a Jesús y lo que le gustaría a él", concluyó Mourinho.