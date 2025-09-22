Primeros jugadores del Bayern Múnich pillados celebrando con cerveza; fotos y videos los delató

Bayern Múnich ha tenido un arranque de temporada favorable, estando invicto en Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania y ganando el título de la Supercopa de Alemania. Ese gran momento que vive el equipo en el que juega el colombiano Luis Díaz y que es dirigido por el técnico Vincent Kompany, les da la libertad de disfrutar un poco más de su tiempo libre y más en días en los que se festeja el Oktoberfest, tradición alemana que tiene a la cerveza como principal atractivo.

Por eso, la prensa alemana viene estando pendiente de los deportistas y su consumo de licor, por lo que en las últimas horas captaron a los primeros futbolistas que celebraron esta festividad, vestidos para la ocasión y bien acompañados.

"El festival folclórico más grande del mundo, que atrae anualmente a más de seis millones de personas al Theresienwiese de Múnich, se ha vuelto a celebrar desde el sábado por la tarde. Varias estrellas del Bayern también hicieron su debut allí", informó el diario 'Bild', que además fue el encargado de publicar las fotos y videos de la presencia de los jugadores.



Figuras del Bayern Múnich, pillados en el Oktoberfest en Alemania

El citado medio alemán informó que "en la tarde del domingo sin entrenamiento, Serge Gnabry (30), Jonathan Tah (29), Aleks Pavlovic (21), Konrad Laimer (28) y Tom Bischof (20) con su novia Josefine Scholl (hija de la leyenda del Bayern Mehmet Scholl; ed.) fueron vistos en la carpa del Schützenfest", mientras tenían un par de vasos en sus mesas, se les vio disfrutando y viviendo esta importante festividad en dicho país. El colombiano Luis Díaz no fue visto allí.

Serge Gnabry, Jonathan Tah, Aleks Pavlović, Konrad Laimer, Tom Bischof, Nicolas Jackson and Vincent Kompany at Oktoberfest on Sunday [📷 IG/955charivari & @BILD] pic.twitter.com/TpEF3u4ohm — Bayern & Die Mannschaft (@iMiaSanMia_en) September 22, 2025

Adicional a eso, el diario destacó que "tras un magnífico comienzo de temporada con siete victorias en los primeros siete partidos oficiales, el ambiente era, como era de esperar, eufórico", por lo que además se les vio accesibles para los asistentes del evento, ya que "incluso se tomaron el tiempo de posar para una o dos selfis con los aficionados".



¿Qué dicen en Bayern Múnich sobre la presencia de jugadores en el Oktoberfest?

Bayern Múnich se adjudicó la Supercopa de Alemania al vencer al Stuttgart. X de Bayern Múnich

Hace algunos días, tras la victoria 1-4 sobre Hoffenheim al técnico Vincent Kompany le preguntaron sobre si había restricciones para los futbolistas, a lo que respondió con un contundente "no", sin embargo, explicó que " type="text/html">no son "niños, saben lo que está bien y lo que está mal. Confío mucho en estos momentos", dejando claro que más allá de no tener impedimentos, será decisión de cada uno.

Cabe recordar que mientras se celebra el Oktoberfest en Múnich (del 20 de septiembre al 5 de octubre), el elenco bávaro tendrá tres partidos importantes: Werder Bremen (viernes 26 de septiembre, Bundesliga), Pafos (martes 30 de septiembre, Champions League) y Frankfurt (sábado 4 de octubre, Bundesliga).