Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors, se desmayó este sábado tras los festejos del título de la Copa Sudamericana al sufrir una descompensación a raíz de las altas temperaturas en Barranquilla que forzaron su temprana salida del juego ante Atlético Mineiro.

El mediocampista, campeón del Mundial de Catar 2022 con Argentina, se desmayó mientras hablaba con un periodista de DSports y quedó tendido en el túnel del estadio ante el susto de todos los presentes.

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Paredes fue auxiliado de inmediato y recibió asistencia médica ante el inesperado suceso. Desde Argentina informaron que fue trasladado a un hospital para más exámenes de prevención.

💣🔥Así reanimaron a Leandro Paredes quien se descompensó por el calor en Barranquilla.



Vasco Arruabarrena confirmó que en el primer tiempo de la final, el capitán ya se sentía mal. Finalmente en el complemento debió abandonar el campo de juego. https://t.co/IN2poxgncH pic.twitter.com/3houYh2gTY — PaseClave (@paseclave__) November 22, 2026

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El capitán de Boca sufrió un fuerte golpe de calor debido a las altas temperaturas (cerca de 30°C con 80 % de humedad y casi 39°C de sensación térmica) sumado al desgaste físico tras recuperarse recientemente de un desgarro.



Afortunadamente, pocos segundos después, el capitán xeneize logró reincoporarse y se dirigió por sus propios medios al vestuario de su equipo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla.

😮‍💨LEANDRO DANIEL PAREDES dando TRANQUILIDAD desde la clínica.



¡VAMOS CAPITÁN! 💙💛💙 pic.twitter.com/ayLX9ueII8 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) November 22, 2026

Durante el partido, Paredes pidió el cambio a los 58 minutos por ahogo y agotamiento extremo, momento en el que sus compañeros Adam Bareiro y Rodrigo Battaglia tuvieron que abanicarlo con sus camisetas y aplicarle hielo en el banco de suplentes.

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En su conferencia de prensa posterior, Rodolfo Arruabarrena brindó tranquilidad al hablar del estado de Paredes. "Ahí lo cruce entrando al vestuario, es verdad que terminando el primer tiempo tuvo un bajón y se sentía cansado. En el entretiempo mejoró un poco pero a los diez minutos se veía que le costaba trasladar a los costados. Es muy honesto y pidió el cambio, recién me enteré que ahora le había pasado un bajón", afirmó 'el Vasco'.