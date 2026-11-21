Atlético Nacional y Once Caldas empataron nuevamente, esta vez por la fecha 1 de los cuadrangulares finales de Liga BetPlay 2026-II, aunque esta vez fue 0-0 en el estadio Palogrande, de Manizales.

El elenco 'Blanco Blanco', que venía de eliminar a los 'verdolagas' en semifinales de Copa BetPlay, no logró imponerse de local, y apenas sumó un punto en el inicio de esta fase del campeonato del fútbol colombiano.

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En el otro partido de este grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II, Independiente Medellín venció 1-0 a Santa Fe, el viernes, en el Atanasio Girardot.

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Tabla de posiciones de cuadrangulares finales Liga BetPlay 2026-II:

Grupo A

Pos.

Equipo

PJ

G

E

P

GF

GC

DG

Pts

1

Medellín

1

1

0

0

1

0

+1

3

2

Once Caldas

1

0

1

0

0

0

0

1

2

Atlético Nacional

1

0

1

0

0

0

0

1

4

Santa Fe

1

0

0

1

0

1

-1

0



Grupo B

Pos.

Equipo

PJ

G

E

P

GF

GC

DG

Pts

1

América

1

0

1

0

2

2

0

1

2

Bucaramanga

1

0

1

0

2

2

0

1

3

Deportivo Cali

1

0

1

0

0

0

0

1

3

Millonarios

1

0

1

0

0

0

0

1

La fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II comenzará el próximo martes 24 de noviembre, con los dos partidos del grupo B. Millonarios vs Bucaramanga (6:20 p.m.) y América vs Deportivo Cali (8:30 p.m.), y el miércoles 25 de noviembre se disputarán Santa Fe vs Once Caldas (6:20 p.m.) y Nacional vs Medellín (8:30 p.m.).