Atlético Nacional y Once Caldas empataron nuevamente, esta vez por la fecha 1 de los cuadrangulares finales de Liga BetPlay 2026-II, aunque esta vez fue 0-0 en el estadio Palogrande, de Manizales.
El elenco 'Blanco Blanco', que venía de eliminar a los 'verdolagas' en semifinales de Copa BetPlay, no logró imponerse de local, y apenas sumó un punto en el inicio de esta fase del campeonato del fútbol colombiano.
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En el otro partido de este grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II, Independiente Medellín venció 1-0 a Santa Fe, el viernes, en el Atanasio Girardot.
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Tabla de posiciones de cuadrangulares finales Liga BetPlay 2026-II:
Grupo A
|Pos.
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Medellín
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2
|Once Caldas
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|Atlético Nacional
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|Santa Fe
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
Grupo B
|Pos.
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|América
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|2
|Bucaramanga
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|Deportivo Cali
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|Millonarios
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
La fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II comenzará el próximo martes 24 de noviembre, con los dos partidos del grupo B. Millonarios vs Bucaramanga (6:20 p.m.) y América vs Deportivo Cali (8:30 p.m.), y el miércoles 25 de noviembre se disputarán Santa Fe vs Once Caldas (6:20 p.m.) y Nacional vs Medellín (8:30 p.m.).