PSG, campeón de la Supercopa de Europa: venció 4-3 a Tottenham, en penaltis

El PSG remontó este miércoles dos tantos en contra ante el Tottenham (2-2), evitó la derrota y llevó la final de la Supercopa de Europa hasta la tanda de penaltis.

Los goles del neerlandés Micky Van de Ven y del argentino Cristian 'Cuti' Romero, en el 39 y en el 48, parecieron dejar sin vida a los parisinos, que resucitaron en el minuto 85 con el tanto del surcoreano Kang-In Lee y consiguieron evitar la derrota en el 94 con la diana de Gonzalo Ramos.

El campeón se decidió desde el punto blanco del penalti, donde PSG fue mejor y se impuso por 4-3.

