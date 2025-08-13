Publicidad

Gol Caracol  / PSG, campeón de la Supercopa de Europa: venció 4-3 a Tottenham, en penaltis

PSG, campeón de la Supercopa de Europa: venció 4-3 a Tottenham, en penaltis

Luis Enrique sigue haciendo historia como entrenador del PSG, sumando un título más, luego de haber empatado 2-2 en el tiempo reglamentario y ganar desde el punto blanco.

Ousmane Dembélé y Gonçalo Ramos celebran un gol de PSG contra Tottenham, por la Supercopa de Europa
Ousmane Dembélé y Gonçalo Ramos celebran un gol de PSG contra Tottenham, por la Supercopa de Europa
Getty Images
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 13, 2025 04:12 p. m.