PSG inició el 2026 con importante anuncio, que les aseguraría millonada por los próximo años

El Paris Saint-Germain (PSG) anunció este viernes que el promotor inmobiliario emiratí Beyond Developments, basado en Dubái, será un nuevo patrocinador oficial del club hasta 2029, y que su logotipo aparecerá en la manga derecha de su equipación deportiva.

El club francés, que es propiedad del fondo de inversión catarí Qatar Sports Investment, informó en un comunicado de que Beyond Developments está "a la vanguardia de la creación de destinos emblemáticos" y, por lo tanto, cree que este patrocinio supone reunir a dos marcas "influyentes en el futuro del deporte, del diseño y de la buena vida moderna".

"Esta colaboración también se nutre de la fuerza de las ciudades que encarnan cada una de las marcas. París y Dubái se encuentran entre las metrópolis más emblemáticas del mundo, admiradas por cualidades diferentes pero complementarias", aseguró el PSG.

El patrocinio se suma al ya mantenido con la aerolínea Qatar Airways, prolongado hasta 2028, y al firmado con la agencia oficial de turismo ruandesa 'Visit Rwanda', que se renovó el pasado abril pese a las críticas de la RD del Congo de dar apoyo supuestamente a grupos armados en este país.



"Este patrocinio con el Paris Saint-Germain da un fuerte empujón al año que encaramos y refleja nuestra convicción de que el deporte y el diseño comparten el mismo poder: el de reunir, dar forma a las culturas y crear momentos duraderos", declaró el director ejecutivo de Beyond Developments, Adil Taqi.

El logotipo de Beyond Developments, que será visible desde el próximo domingo, 4 de enero, en un partido de liga contra el Paris FC, ocupará el espacio dejado por la plataforma de venta de moda en línea 'Goat', que fue uno de los patrocinadores oficiales del club entre 2022 y 2024.

Lo cierto es que, de esta manera, el cuadro parisino inicia de gran manera el 2026, cerrando un contrato millonario, pensando en lo que serán los próximos tres años.