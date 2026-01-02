Síguenos en:
Gol Caracol  / PSG inició el 2026 con importante anuncio, que les aseguraría millonada por los próximo años

PSG inició el 2026 con importante anuncio, que les aseguraría millonada por los próximo años

El cuadro parisino inició con pie derecho este año, asegurando un destacado contrato publicitario, que iría hasta el 2029. Se hablan de millonarias cifras.

Por: EFE
Actualizado: 2 de ene, 2026
Jugadores del PSG formados, para duelo contra Flamengo en la Copa Intercontinental.
Jugadores del PSG formados, para duelo contra Flamengo en la Copa Intercontinental.
Foto: AFP.

