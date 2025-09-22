Jhon Arias y Wolverhampton son noticia en la Premier League; su peor arranque en la historia

El Wolverhampton de los colombianos Jhon Arias y Yerson Mosquera, atraviesa un arranque de temporada dramático en la Premier League, con cinco derrotas en las cinco primeras jornadas que lo condenan al último lugar de la clasificación y firmar el peor inicio de su historia.

Cero puntos de quince posibles, doce goles encajados y apenas tres a favor conforman una radiografía preocupante de un equipo que necesita reaccionar cuanto antes para recuperar la confianza.

A pesar de la situación, el técnico Vítor Pereira fue renovado hace escasos días por tres temporadas más, en un gesto de respaldo de la directiva tras el complicado inicio liguero.

El último tropiezo fue 1-3 frente al Leeds United, en un encuentro que arrancó con esperanza gracias al tanto del checo Ladislav Krejci, fichado del Girona, que se estrenó como goleador a los ocho minutos y entró en la historia como el primer futbolista de su país en marcar con la camiseta de los 'Wolves'.

Publicidad

Sin embargo, la ilusión se diluyó rápido, ya que, del minuto 31 al 45, Dominic Calvert-Lewin, Anton Stach y Noah Okafor dieron la vuelta al marcador antes del descanso y dejaron el encuentro sentenciado.

Más allá de los resultados, lo que inquieta en Molineux es la fragilidad defensiva, con una media de 2,4 goles encajados por encuentro y solo tres anotados en total —dos ante el Everton y uno frente al Leeds— quedándose sin marcar en las otras tres jornadas.

Publicidad

Además de Krejci, los goles de la temporada han sido obra de Hee-Chan Hwang y Rodrigo Gomes, mientras que Jørgen Strand Larsen, la referencia ofensiva teórica del equipo, todavía no ha logrado ni marcar ni asistir.

Jhon Arias frente al Bournemouth. AFP.

La pérdida de piezas clave en verano de entre otros como Rayan Aït-Nouri (Manchester City), Matheus Cunha (Manchester United) y Gonçalo Guedes (Real Sociedad) han debilitado a la plantilla, aunque dejaran ingresos millonarios en las arcas.

Para reemplazarlos llegaron Larsen y el español Fernando López, ambos procedentes del Celta de Vigo, además del colombiano John Durán y el propio Krejci, pero de momento no han ofrecido el rendimiento esperado.

Con este panorama, los precedentes históricos tampoco invitan al optimismo: Sunderland, en la 2005/2006, arrancó con cinco derrotas y acabó en la última posición, mientras que el Portsmouth en la 2009/2010, con siete derrotas, y el Norwich, en la 2021/2022, con seis, también acabaron descendiendo.

Publicidad

Las únicas excepciones positivas fueron los casos del Crystal Palace, en la 2018/2019, que tras sumar 7 derrotas en el inicio y ningún gol a favor logró mantenerse, y el Southampton en 1998/99, que tras perder sus cinco primeros partidos consiguió salvarse en la última jornada.

En su futuro inmediato, los Wolves juegan mañana, martes 23, en la Carabao Cup frente al Everton en dieciseisavos de final, tras haber eliminado previamente al West Ham, en su única victoria de la temporada, al cosechar en pretemporada, 3 derrotas y un empate.

Publicidad

En la Premier League, el equipo viajará a Londres para enfrentarse al Tottenham, luego recibirá al Brighton en Molineux y posteriormente visitará al Sunderland, en una serie de partidos que serán clave para romper la racha negativa.