Leyenda del Liverpool se rinde ante Daniel Muñoz: "Es el mejor lateral de la Premier League"

Crystal Palace ha tenido un gran comienzo de temporada en Inglaterra y este domingo 5 de octubre por poco da la sorpresa, sin embargo, acabó derrota 2-1 en su visita al Everton. El colombiano Daniel Muñoz abrió la cuenta para las 'águilas' aunque también tuvo que ver con el segundo tanto de los 'toffees'. Eso sí, el exGenk sigue despertando elogios de figura históricas que lo ponen entre los mejores del campeonato.

Se trata de Jamie Carragher, quien jugó toda su carrera en el Liverpool y que en la actualidad se desempeña como analista y comentarista. "Michael Keane tiene que ir con Mateta, tiene que correr hacia él y tiene que entrar allí. Luego, el Everton posee problemas porque no involucra a sus mediocampistas", analizó de entrada el exdefensor.

Acto seguido, Carragher puso la lupa sobre el visitante y sorprendió al describir al colombiano. "Ese es el lío de este sistema del Crystal Palace, el defensor se encuentra anclado y Muñoz, que está en uno de los equipos que juega con carrileros en la Premier, para mí, es el mejor lateral derecho de la competencia”, sentenció.

Daniel Muñoz celebrando su gol contra Dinamo de Kiev. Getty Images.

Así fue la derrota del Crystal Palace con Everton

El Crystal Palace fue superior en gran parte del partido ante el Everton, pero terminó cayendo 2-1 en un final desafortunado. Desde el inicio, el equipo de Oliver Glasner dominó con intensidad y tuvo varias ocasiones claras, incluyendo un disparo de Yeremy Pino que exigió a Jordan Pickford. En el minuto 37 llegó el merecido 1-0: Pino asistió a Ismaïla Sarr, quien habilitó a Daniel Muñoz para que definiera con precisión al primer palo, marcando su segundo gol en tres días.



El Everton reaccionó tras el descanso y aumentó la presión, aunque el Palace siguió generando peligro, especialmente con Jean-Philippe Mateta, que desperdició dos oportunidades claras. En el minuto 66, un penalti cometido por Maxence Lacroix permitió a Iliman Ndiaye empatar el marcador. Los “Toffees” se animaron y buscaron el triunfo con insistencia, mientras el Palace resistía con orden defensivo.

Publicidad

Sin embargo, en el tiempo añadido llegó el golpe final: tras una doble intervención de Henderson, Daniel Muñoz intentó despejar, pero el balón rebotó en Jack Grealish y terminó dentro del arco. Así, el Palace perdió su racha invicta de casi seis meses, dejando una buena imagen pero sin recompensa en su visita a Merseyside.