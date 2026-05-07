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Gol Caracol  / ¿Qué le pasó a Federico Valverde por pelea con Thouameni?; Real Madrid y su reporte médico oficial

¿Qué le pasó a Federico Valverde por pelea con Thouameni?; Real Madrid y su reporte médico oficial

Este jueves el propio Real Madrid emitió un comunicado para informar sobre el estado de salud del mediocampista uruguayo Federico Valverde, quien sufrió un traumatismo cranoencefálico.

Por: EFE
Actualizado: 7 de may, 2026
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Federico Valverde celebra un nuevo gol con Real Madrid, esta vez contra Elche por la Liga de España.
Federico Valverde celebra un nuevo gol con Real Madrid, esta vez contra Elche por la Liga de España.
AFP

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