¿Qué le pasó a Federico Valverde por pelea con Thouameni?; Real Madrid y su reporte médico oficial

El centrocampista uruguayo del Real Madrid Federico Valverde sufre un traumatismo cranoencefálico que se produjo en el transcurso del incidente que tuvo con su compañero el francés Aurelien Tchouameni, informa el Real Madrid.

En un comunicado, el club blanco señala que tras las pruebas realizadas al jugador por los servicios médicos del Real Madrid "se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico".

"Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico", añade en la nota la entidad madridista.

Parte médico de Valverde. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026