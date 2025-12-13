Ironía de Mourinho sobre Richard Ríos; “creo que ha empeorado mucho desde que llegué”

Fue tomentoso el inicio de Richard Ríos en el Benfica, en su primera experiencia en Europa luego de conquistar Brasil con el Palmeiras. La presión de destacarse, de mostrarse y cumplir el sueño de estar en el Viejo Continente, sumado a la expectativa por los más de 20 millones de dólares que pagaron por él, le costaron al colombiano, quien a punta de trabajo le está dando vuelta a la situación. Y en especial, de la mano de su técnico, José Mourinho.

El antioqueño viene de ser la figura con un golazo y una asistencia de lujo en la importante victoria 2-0 sobre el Nápoles, de Italia, en la fecha 6 de la Champions League, ratificando que tras ser el MVP en el clásico de Lisboa frente al Sporting Lisboa, no fue una casualidad.



José Mourinho y el nivel de Richard Ríos

Por eso, este sábado en el medio portugués 'A Bola' se enfocaron en hablar del progreso del futbolista colombiano, enfocándose en la importancia del reconocido técnico en poder sacar su mejor versión.

En concreto son dos jugadores los que andan en buen nivel en Benfica y eso no pasa desapercibido. "En este desafío europeo, Richard Ríos y Samuel Dahl tuvieron un gran desempeño, destacando el colombiano", destacando además, que "por segunda vez consecutiva, tras el derbi liguero contra el Sporting (1-1), Ríos fue elegido el mejor jugador del campo: marcó un gol y dio la asistencia para el gol de Barreiro contra los italianos".

Y qué mejor que las siempre controversiales palabras de José Mourinho luego de la gran actuación de nacido en Vegachí en la Champions League, como siempre con su tono irónico, pero dejando saber que respalda al de nuestro país.



"He oído que todos los jugadores del Benfica han empeorado desde que llegué. Creo que Ríos ha empeorado mucho, Dahl ha empeorado mucho. Hay mucha gente que ha empeorado mucho", fueron las palabras del DT del Benfica el pasado miércoles.

Richard Ríos vive un gran presente con Benfica. X de @SLBenfica

Lo cierto es que en Portugal informan que en el equipo de las 'águilas' "Mourinho ha estado realizando un trabajo de desarrollo específico con ambos jugadores (Richard Ríos y Samuel Dahl), potenciando sus características individuales", algo que se ha visto reflejado poco a poco en el andar de la temporada, que comenzó entre tropiezos en Liga de Campeones y el balompié luso.



¿Cuándo vuelve a jugar Richard Ríos?

Al futbolista colombiano le quedan 4 partidos en este 2026. Tres de ellos serán por liga de Portugal contra Moreirense (domingo 14 de diciembre), Famalicao (lunes 22 de diciembre), y Braga (domingo 28 de diciembre). Por Copa tendrá un duelo frente al Farense (17 de diciembre).

El buen nivel y el protagonismo de Richard Ríos con el Benfica también es una noticia importante para la Selección Colombia y Néstor Lorenzo, a seis meses de la participación en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.