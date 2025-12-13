Filtran la verdad sobre relación entre Neymar y Kylian Mbappé; distanciamiento y final amargo

La relación entre Neymar y Kylian Mbappé durante su etapa compartida en el Paris Saint-Germain fue uno de los ejes deportivos y mediáticos más relevantes del club en la última década. Ambos llegaron en el verano de 2017 con el objetivo de llevar al PSG a la cima de Europa y, durante varias temporadas, formaron una sociedad que combinó talento, espectáculo y resultados, aunque con el paso del tiempo esa cercanía se fue diluyendo. Sobre ese vínculo habló recientemente Thiago Silva, excapitán del equipo parisino y actual jugador de Fluminense, quien convivió de primera mano con el inicio de esa historia.

Thiago Silva recordó cómo se gestó la llegada de ambas estrellas y el impacto inmediato que tuvieron en el vestuario. “Fue una historia muy bonita. Recuerdo la Champions contra el Mónaco de Kylian Mbappé en Marruecos (victoria del PSG por 2-1 en 2017). Al final del partido, Mbappé quiso hablar conmigo. Me dijo: ‘Aunque Neymar fiche, yo también quiero venir y formar parte de este equipo. Si puedes hablar con el presidente…’ Llegaron ese verano y su relación fue increíble”, señaló el defensor brasileño.

Según Silva, la convivencia entre ambos era natural y cercana en los primeros años. “Estaban muy unidos, eran de los que más se divertían a diario. No entendí por qué se distanciaron. Yo ya no estaba en el PSG. No sé cuál de los dos causó esta separación, pero me entristeció. Son dos chicos maravillosos y es decepcionante que terminara así”, explicó, dejando claro que el quiebre se dio cuando él ya no hacía parte del club.

El excapitán también aprovechó para referirse a Neymar y a la imagen que suele rodearlo fuera del campo. “La gente lo juzga injustamente, les aseguro que se prepara como debe ser”, afirmó, defendiendo el profesionalismo del atacante brasileño durante su paso por el fútbol francés.

El futuro de Thiago Silva y su deseo de volver al PSG

Más allá del pasado, Thiago Silva también habló de sus planes a largo plazo una vez finalice su carrera como jugador. “Cuando sea entrenador, me he marcado un objetivo: entrenar a todos los equipos en los que he jugado. Así que, entrenar al PSG algún día, sí, es posible, y sería mágico”, concluyó, dejando abierta la puerta a un eventual regreso al club donde fue referente, esta vez desde el banquillo.

