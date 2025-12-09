Kylian Mbappé causa preocupación en Real Madrid, antes de crucial partido contra Manchester City

Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, no saltó al césped en la ciudad deportiva de Valdebebas, ausentándose del grupo en el entrenamiento previo al duelo europeo frente al Manchester City, tras sufrir el domingo ante el Celta una rotura en el dedo anular de la mano izquierda.

Xabi Alonso no pudo contar con el máximo referente goleador del Real Madrid en la última sesión antes de enfrentarse al Manchester City de Pep Guardiola ni con Eduardo Camavinga ni Dean Huijsen, que serán bajas para la cita europea del Santiago Bernabéu.

Mbappé guardó reposo el lunes, con recuperación tras dañarse el dedo anular de la mano izquierda en una acción del encuentro liguero ante el Celta, y el martes encendió las alarmas al no saltar junto al resto de sus compañeros al campo y quedarse en el interior de las instalaciones.



Kylian Mbappé estará frente al Manchester City por Champions League AFP

Xabi Alonso cuenta con las bajas seguras de los lesionados Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, David Alaba y Ferland Mendy, a los que se sumarán Huijsen, que sigue sin entrenar con el grupo por un dolencia muscular en el muslo izquierdo, ni Camavinga, que ha empeorado del esguince de tobillo que sufre.



¿Cómo va el Real Madrid en la Champions League 2025/2026?

Jugadas cinco jornadas de la fase de liguilla del máximo torneo de clubes de Europa, los dirigidos por Xabi Alonso suman 12 puntos y se ubican parcialmente de quintos en la tabla general.

¿Cuándo es Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League?

El vibrante compromiso entre 'merengues' y 'ciudadanos', válido por la sexta jornada de la fase de liguilla de la Champions League, está previsto para este miércoles 10 de diciembre en el Santiago Bernabéu. La pelota rodará a las 3:00 de la tarde, en horario de Colombia.



¿Por dónde ver Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League?

Se podrá ver EN VIVO por TV para Colombia en la señal de Espn y vía 'estreaming' por Disney+ Premium. Además, en este portal podrá encontrar un minuto a minuto del partido, las acciones virales, golazos y la crónica.