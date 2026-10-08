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Gol Caracol  / Queja de Benín en despedida de Lionel Messi con Argentina; “no nos dieron nada, ni una foto”

Queja de Benín en despedida de Lionel Messi con Argentina; “no nos dieron nada, ni una foto”

El combinado africano fue el rival de la albiceleste en el adiós de Lionel Messi de su selección, pero los dejaron al margen del homenaje. Hubo reclamo de su director técnico.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de oct, 2026
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Lionel Messi Argentina
Lionel Messi con Selección Argentina - Foto:
AFP

La historia de Argentina y Lionel Messi llegó a su final el pasado martes con el triunfo 3-0 sobre Benín, en el estadio Más Monumental, en Buenos Aires, donde muchos querían acercarse para un último recuerdo con la ‘pulga’, algo que no consiguieron ni los jugadores del combinado africano.

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En la transmisión del encuentro se pudo ver que tras el pitazo final algunos futbolistas del cuadro rival intentaron una foto o acercarse a ‘10’, en medio del emotivo momento que vivía el capitán de la albiceleste, aunque no lo lograron.

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Y al parecer eso no cayó tan bien en la delegación de Benín, especialmente en su director técnico, quien días después del partido de despedida de Lionel Messi, se quejó en una entrevista con ‘Rothen’ sobre el nulo acercamiento que tuvieron con el astro sudamericano.

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Gernot Rohr contó que del encuentro disputado en el estadio Más Monumental, “el único punto oscuro es que los argentinos no nos dieron nada. Ni una foto de Messi, ni una camiseta”, relatando, además, que “ni siquiera nos dejaron entrar al túnel; la seguridad estaba rechazando a todo el mundo”.

A pesar de ese reclamo, en el combinado africano, desde la previa, se mostraron emocionados por compartir cancha en un momento histórico del fútbol y de un astro como la 'Pulga', quien recibió el cariño de los más de 80 mil hinchas.

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