Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Quién es Álvaro Arbeloa, el nuevo técnico del Real Madrid?; reemplazará a Xabi Alonso

¿Quién es Álvaro Arbeloa, el nuevo técnico del Real Madrid?; reemplazará a Xabi Alonso

Tras el despido de Xabi Alonso del Real Madrid, luego de perder la final de la Supercopa de España contra el Barcelona, otro exjugador 'merengue' tomará las riendas del cuerpo técnico.

Por: EFE
Actualizado: 12 de ene, 2026
Comparta en:
Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid
Álvaro Arbeloa, nuevo técnico del Real Madrid - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad