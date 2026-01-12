Síguenos en:
Gol Caracol  / Xabi Alonso, despedido como técnico del Real Madrid; derrota con Barcelona lo condenó

Xabi Alonso, despedido como técnico del Real Madrid; derrota con Barcelona lo condenó

Este lunes 12 de enero, el Real Madrid comunicó la decisión sobre el técnico Xabi Alonso, quien no seguirá como el director técnico, tras los malos resultados y perder la final de Supercopa.

Por: EFE
Actualizado: 12 de ene, 2026
