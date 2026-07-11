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Gol Caracol  / Minuto de silencio por la muerte de Jayden Adams, en Noruega vs. Inglaterra, por el Mundial 2026

Minuto de silencio por la muerte de Jayden Adams, en Noruega vs. Inglaterra, por el Mundial 2026

Antes del inicio del duelo entre ingleses y noruegos, por los cuartos de final en la Copa del Mundo; se rindió un minuto de silencio, debido a la reciente muerte del exfutbolista sudafricano.

Por: EFE
Actualizado: 11 de jul, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Jugadores de Inglaterra y Noruega rindiendo minuto de silencio a Jayden Adams.
Jugadores de Inglaterra y Noruega rindiendo minuto de silencio a Jayden Adams.
Foto: AFP.

El Estadio de Miami quedó enmudecido durante un minuto este sábado antes del partido por un cupo en las semifinales del Mundial entre Noruega e Inglaterra en homenaje al fallecido centrocampista Jayden Adams, quien hizo parte de la clasificación de Sudáfrica a los dieciseisavos de final.

Cumplida la ceremonia de los himnos nacionales y antes del pitido inicial, los jugadores ambas selecciones formaron en el centro de la cancha par guardar un minuto de silencio junto con la afición que colmó las grades del estadio situado en Miami Gardens.

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Mientras transcurría la emotiva ceremonia, a través de las pantallas gigantes se proyectó una fotografía de Adams, quien tenía 25 años cuando fue encontrado su cuerpo sin vida en un inmueble de Ciudad del Cabo.

El jugador, que militaba en el Mamelodi Sundowns, participó en los tres partidos del Grupo A que jugaron los Bafana Bafana contra México, República Checa y Corea del Sur.

Pero no jugó en el choque perdido ante Canadá en la instancia de las mejores 32 selecciones.

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La Federación Mexicana de Fútbol se sumó al homenaje promovido por la FIFA por el fallecimiento de Adams, quien hoy, hace exactamente un mes, formó en su selección para enfrentar a México en el partido que inauguró el Mundial y que el Tri ganó por 2-0.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias y unos unimos a la pena que embarga su familia, amigos, y a toda la comunidad del fútbol sudafricano en este difícil momento”, manifestó la entidad.

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