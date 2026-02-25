Síguenos en:
Gol Caracol  / Kylian Mbappé causa preocupación, tras ausencia contra Benfica; "no será cuestión de días, será más"

Kylian Mbappé causa preocupación, tras ausencia contra Benfica; "no será cuestión de días, será más"

Real Madrid no pudo tener en cuenta a Kylian Mbappé frente a Benfica por lesión, sin embargo, las alertas saltaron porque una voz oficial reveló que la recuperación no será tan rápida.

Por: EFE
Actualizado: 25 de feb, 2026
Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.
Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.
AFP

