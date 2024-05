Rayo Vallecano vs. Granada: Hora y dónde ver EN VIVO el partido de LaLiga de España

El Rayo Vallecano, donde se encuentra Radamel Falcao García, se enfrentará en un trascendental partido por la fecha 36 de LaLiga de España, contra uno de sus rivales directos en la lucha por el descenso: el Granada.

Hora y dónde ver EN VIVO Rayo Vallecano vs. Granada, por LaLiga de España

El Rayo Vallecano, de Falcao García, y el Granada se enfrentarán en el estadio de Vallecas el próximo miércoles 15 de mayo a las 12:30 p.m. (hora de Colombia). Dicho encuentro usted lo podrá ver EN VIVO por ESPN 2 y de manera ONLINE por Star +.

Íñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano, analiza el encuentro

Falcao García celebra la victoria del Rayo Vallecano contra el Huesca Foto: Rayo Vallecano

Publicidad

¿Cómo llega el Rayo Vallecano?

"Es cierto que es un análisis muy profundo y que requiere de tiempo. Haciéndolo de manera más simple, no nos ha dado o no hemos sido capaces de sacar aquellos partidos que han sido claves, sobre todo en casa. Por simplificarlo y sin entrar en las razones. Creo que se puede resumir en ese análisis simple, no me gusta, pero si hubiésemos sido capaces, tendríamos más puntos y estaríamos en otra situación".

¿Qué opina sobre el Granada?

"Vivimos un partido hace una semana prácticamente en una situación muy similar. El rival viene descendido, tienen jugadores de Primera División, pero no han sido capaces de obtener los puntos. Eso no quiere decir que su nivel no sea apto para la categoría. No podemos caer en el error de tomarnos el partido como un trámite sencillo por sus circunstancias. Tenemos que intentar volver a generar el mismo número de situaciones que contra el Almería, ser sólidos, no cometer errores y esperar a que tengamos acierto en alguna de esas ocasiones".

Publicidad

Respecto a la falta de gol

"No creo que el factor psicológico sea clave, es una cuestión de acierto, aunque de manera individual puedan existir esas dudas. Tanto el día del Almería como del Valencia, el portero tuvo mucho que ver, pero no creo en eso de que los delanteros tienen que ser los salvadores del gol, esto es algo común. El fútbol va hacia la generación por parte de todos para acercar a los finalizadores, pero esa figura de salvador o de ansiedad cuando no llega el gol, no creo mucho en eso. Creo en que el equipo juegue bien, en que genere muchas ocasiones y en el progreso de la técnica para poder hacer los goles".

¿Va a seguir en el Rayo Vallecano?

"No voy a entrar a hacer este tipo de análisis, pero dejando de lado y siendo consciente de la situación del club, estoy muy contento con el club, la afición y los jugadores. Me han brindado una oportunidad única, que quizás no haya sido merecida porque no he tenido la opción. Soy consciente de la oportunidad que he recibido y no tengo un pero. Lo que suceda no depende de mí".