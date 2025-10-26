Real Madrid fue superior y le ganó 2-1 al Barcelona, en un clásico con polémicas en el Bernabéu

El Real Madrid se quedó con el clásico contra Barcelona, este domingo 26 de octubre, gracias a los goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham en el estadio Santiago Bernabéu. En el equipo catalán anotó Fermín López.

Con este resultado el equipo 'merengue' aseguró su liderato en la Liga de España con 27 puntos, tomandole ventaja de cinco unidades al Barca, que se quedó con 22.

Pedri fue expulsado en el tiempo de adición luego de una doble amonestación.

Las polémicas del clásico de Real Madrid vs Barcelona comenzaron con un penalti que no le pitaron a los 'merengues' por una posible falta de Lamine Yamal contra Vinícius Jr. Luego, una que generó mucha controversia fue cuando le anularon un golazo a Kylian Mbappé, por un fuera de lugar milimétrico.



Por parte del Barcelona sufrió con una mano sancionada a Eric García que fue decretada como penalti y que afortunadamente Wojciech Szczęsny le atajó al francés Mbappé.



Vea el gol de Jude Bellingham, en Real Madrid vs Barcelona:

Vea el gol de Kylian Mbappé en Real Madrid vs Barcelona:

¡QUÉ ASISTENCIA DE BELLINGHAM! Jude y se la sirvió a Mbappé, para el 1-0 del Real Madrid sobre Barcelona.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/gD35eUYzun — SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2025

Vea el gol de Fermín López en Real Madrid vs Barcelona:

¡QUÉ MOMENTO PARA EL PIBE! ¡¡FERMÍN LÓPEZ MARCÓ EL 1-1 DEL BARCELONA EN #ELCLÁSICO!!



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Ax5DmY21BT — SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2025

