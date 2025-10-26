Síguenos en::
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Push Gol Caracol
Real Madrid fue superior y le ganó 2-1 al Barcelona, en un clásico con polémicas en el Bernabéu

Este domingo el Real Madrid hizo respetar su casa y con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham se quedó con el clásico español contra Barcelona. Hubo manos, goles anulados, penaltis y más.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 26 de oct, 2025
Real Madrid vs Barcelona
Real Madrid le ganó al Barcelona en el Santiago Bernabéu - Foto:
AFP

