Real Madrid le pone el 'ojo' de cerca a la Champions League, tras asegurar el título de Liga

Los jugadores del Real Madrid, que no celebraron con su afición el título de Liga certificado el sábado con su triunfo ante el Cádiz y el pinchazo del Barcelona ante el Girona, pusieron el foco en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones,completando el primero de los tres entrenamientos que disponen antes de luchar con elBayern por un puesto en la final.

La conquista de la trigésimo sexta Liga del Real Madrid con cuatro jornadas por disputarse, no cambió el plan marcado por el club blanco y expresado en público por Ancelotti. No había planificada una celebración y los jugadores, que celebraron tímidamente con los seguidores del Santiago Bernabéu cuando el Barcelona no había comenzado su partido en Montilivi, y posteriormente juntos en el palco de honor, lanzaron un mensaje de paciencia a la afición para festejar juntos el próximo domingo en la fuente de La Cibeles.

Ancelotti dio permiso a sus futbolistas para celebrar, con la condición de que todos estaban citados a las 9:30 horas de la mañana del domingo en la Ciudad Real Madrid. Provocó que todos hayan pensado en la importancia del partido ante el Bayern Múnich del miércoles, priorizando el descanso antes de un encuentro que marca una temporada ya buena con la conquista de LaLiga y la Supercopa de España.

Así, la plantilla madridista inició la preparación de la vuelta de semifinales con una sesión que arrancó en el gimnasio antes de que los que jugaron ante el Cádiz de inicio soltasen piernas con carrera continua sobre el césped, en una mañana de recuperación, y que el resto trabajase con más intensidad.

Real Madrid celebra en la Liga de España - Foto: AFP

Todos los que serán titulares el miércoles en la gran cita europea en el Santiago Bernabéu, salvo Dani Carvajal y posiblemente Nacho Fernández, que de nuevo pelea por una plaza de central con Aurélien Tchouaméni, se ejercitaron con intensidad en varios ejercicios con balón y partidos en campos de dimensiones reducidas.

Carlo Ancelotti dispone de toda su plantilla salvo el lesionado David Alaba. Y al máximo se ejercitó Thibaut Courtois tras las buenas sensaciones experimentadas el día de su regreso a los terrenos de juego, titular ante el Cádiz, sin encajar goles y con una parada salvadora cuando el partido estaba empatado.

Por el momento, el técnico italiano mantendrá en la Liga de Campeones a Andriy Lunin, pero aseguró que dará los partidos de Liga a Courtois antes de decidir qué portero disputará la final de Wembley si logran el pase.