El nuevo colombiano de Fluminense impactado de entrada, encontró huella de Jhon Arias

Santiago Moreno, nuevo refuerzo de Fluminense, ya causa sensación en el club brasileño. Desde su llegada, ha comenzado a empaparse de la rica y exitosa historia de uno de los equipos más emblemáticos del fútbol sudamericano, donde Jhon Arias hizo parte de ella.

El atacante colombiano, que arribó proveniente del Portland Timbers de la MLS, espera convertirse pronto en una solución para el 'tricolor paulista', que aún busca un reemplazo ideal tras la salida de Arias, quien dejó una huella imborrable en el equipo.

En videos difundidos a través de las redes sociales del club, se pudo ver a Moreno visitando el museo del 'flu', donde conoció de cerca los trofeos que adornan las vitrinas del equipo, incluida la histórica Copa Libertadores conquistada en 2023. Además, el recorrido tuvo un tinte especial al ver la sección dedicada a Arias, su compatriota, quien se convirtió en un ídolo reciente del club.

"Estaba todo muy hermoso. La verdad, estoy muy entusiasmado de poder hacer parte de esto. Es grandioso y bellísimo. Como lo dije, quiero ser parte de toda esta historia", declaró emocionado el futbolista de 25 años tras la visita.

Publicidad

Cabe recordar que Jhon Arias logró importantes títulos con Fluminense: la Copa Libertadores 2023, la Recopa Sudamericana 2024 y el Campeonato Carioca en 2022 y 2023. Además, fue una de las figuras destacadas en el Mundial de Clubes, donde el equipo alcanzó las semifinales.

Ahora, Santiago Moreno espera tener un rol protagónico en el conjunto carioca, donde compartirá vestuario con otros dos colombianos: Kevin Serna y Gabriel Fuentes. Con su incorporación, Moreno se convierte en el undécimo extranjero del plantel, que también cuenta con los colombianos Gustavo Serna y Yeferson Fuentes; los argentinos Lucas Freytes, Lucho Acosta y Germán Cano; los uruguayos Agustín Canobbio, Thiago Bernal y Joaquín Lavega; el venezolano Yeferson Soteldo y el paraguayo Gabriel Lezcano.

Publicidad

Formado en el América de Cali, Santiago Moreno no logró disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana, frente al mismo cuadro 'escarlata', debido al cierre del plazo de inscripción el pasado viernes (8 de agosto). Sin embargo, podrá ser registrado si Fluminense avanza a la siguiente fase del torneo.



Números que dejó Santiago Moreno en Portland Timbers

Con el Portland Timbers, equipo de la MLS al que llegó en 2021, el delantero caleño tuvo una destacada trayectoria a lo largo de varias temporadas. Durante su tiempo en el club, disputó un total de 146 partidos oficiales, en los que se consolidó como una pieza clave en el ataque gracias a su versatilidad, capacidad de asociación y visión de juego. A lo largo de esos encuentros, anotó 22 goles y brindó 31 asistencias, dejando una huella importante tanto por su rendimiento individual como por su contribución al funcionamiento colectivo del equipo.