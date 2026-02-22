Real Madrid pierde a una de sus figuras por casi dos meses; "lesión muscular en el sóleo"

Dani Ceballos, mediocampista del Real Madrid, estará fuera de los terrenos de juego un periodo estimado cercano a los dos meses tras sufrir una “lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha”.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Dani Ceballos por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha”, informó el Real Madrid en su página web.

Lesión que, según pudo saber EFE de fuentes del club, le mantendrá de baja un periodo cercano a los dos meses.

Un Ceballos que cayó lesionado tras disputar los instantes finales del partido del sábado ante Osasuna, en el que fue protagonista, de forma negativa.



De las botas del centrocampista nació la acción del tanto de la victoria de Raúl García de Haro, en el minuto 90.

Dani Ceballos, mediocampista del Real Madrid, sufrió una lesión AFP

Ceballos llevaba ocho minutos en el campo, tras sustituir al turco Arda Güler, y erró en un pase en zona de peligro que lanzó el ataque que decidió el partido.

“Asumo mi responsabilidad”, escribió el centrocampista español en sus redes sociales tras el encuentro.

Ceballos afrontará ahora un periodo cercano a los dos meses de baja por la lesión en el sóleo, en la parte final de una temporada en la que no está contando con mucho protagonismo -810 minutos- y con solo un año más de contrato por delante, hasta el 30 de junio de 2027.