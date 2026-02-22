Síguenos en:
Gol Caracol  / Ciclismo  / Tragedia en carrera de ciclismo; dos personas fallecieron, tras ser arrollados por un vehículo

Tragedia en carrera de ciclismo; dos personas fallecieron, tras ser arrollados por un vehículo

Este domingo, en el Tour de Ruanda 2026, un vehículo de la caravana chocó contra un grupo de personas, dejando como saldo dos fallecidos y seis heridos.

Por: EFE
Actualizado: 22 de feb, 2026
