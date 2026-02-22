Síguenos en:
Gol Caracol  / Richard Ríos y Benfica, atentos: Real Madrid dio inesperada noticia para Champions League

Richard Ríos y Benfica, atentos: Real Madrid dio inesperada noticia para Champions League

Después de haber ganado 0-1 en la ida, con gol de Vinícius Júnior, Real Madrid se prepara para el juego de vuelta contra Benfica, de Richard Ríos, con una novedad.

Por: EFE
Actualizado: 22 de feb, 2026
Richard Ríos, mediocampista colombiano del Benfica, contra Vinícius Júnior, de Real Madrid, en Champions League
Getty Images

