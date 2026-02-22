Richard Ríos y Benfica, atentos: Real Madrid dio inesperada noticia para Champions League

Real Madrid completó este domingo el primer entrenamiento de preparación del partido de vuelta de la fase previa a los octavos de la Liga de Campeones ante el Benfica, el miércoles a las 3:00 p.m. (hora de Colombia) en el Bernabéu, con el uruguayo Fede Valverde arrastrando molestias musculares.

El centrocampista abandonó el terreno de juego el sábado en la derrota ante Osasuna (2-1) en el minuto 75 debido a, según pudo saber EFE, unas molestias en los isquiotibiales.

Por ello, se extremarán las precauciones respecto a Valverde, con la idea de que, salvo contratiempo, pueda formar parte del equipo que se enfrente al Benfica el miércoles, con el objetivo de hacer valer el 0-1 de la ida para estar en el sorteo de los octavos de final de la ‘Champions’.

Un partido contra el Benfica que se perderán por lesión el brasileño Éder Militao, el inglés Jude Bellingham y Dani Ceballos; además del brasileño Rodrygo Goes, por sanción.



Este último cumplirá el segundo de sus dos partidos de sanción, tras ser expulsado en el partido de fase de Liga, también contra el Benfica, mientras ultima su recuperación de una tendinosis en el isquiotibial de la pierna derecha.

Rodrygo llevó a cabo parte del entrenamiento con el grupo de futbolistas con menos minutos en Pamplona y apunta a volver a la lista de convocados para el siguiente compromiso liguero, el lunes 2 de febrero contra el Getafe.