LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Un nuevo capítulo a los supuestos insultos a Vinícius; Real Madrid aportó pruebas a la UEFA

Un nuevo capítulo a los supuestos insultos a Vinícius; Real Madrid aportó pruebas a la UEFA

No para la polémica sobre lo sucedido en el partido que enfrentó al Benfica y Real Madrid por los 'play-offs' de la Champions League, en donde Vinícius habría recibido insultos racistas.

Por: EFE
Actualizado: 19 de feb, 2026
Vinícius Júnior en el partido contra Benfica por la Champions League.
Vinícius Júnior en el partido contra Benfica por la Champions League.
AFP

